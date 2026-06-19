โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาดสีสัน Pride Month ส่ง “พาย–กอล์ฟ” เติมโมเมนต์ความสุข

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาโรบินสันไลฟ์สไตล์อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส และเสียงเชียร์จากแฟนคลับ เมื่อ “พาย-ศรัณวุฒิ นิตยสุทธิ” และ “กอล์ฟ-พสธร เลิศสถิตย์วงศ์” มาร่วมสร้างสีสันแห่งความสุขกับกิจกรรม “Celebration of Pride, Lifestyle of Love” ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดขึ้นเนื่องในโอกาส Pride Month พร้อมชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายและการเป็นตัวเอง ตอกย้ำแนวคิด “Central to Life” ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคนในทุกไลฟ์สไตล์และทุกความแตกต่าง ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักจากเหล่าแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมกินและช้อป รวมถึงสร้างโมเมนต์ใกล้ชิดภายในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ
ภายในงาน พายและกอล์ฟยังได้ร่วมแชร์มุมมองถึงสีสันของการเป็นตัวเองในช่วงเทศกาล Pride Month โดยทั้งคู่มองตรงกันว่า แฟชั่นและการแต่งตัวคือหนึ่งในวิธีสนุก ๆ ที่ทำให้ทุกคนได้แสดงตัวตนอย่างอิสระ
โดย พาย-ศรัณวุฒิ เสริมว่า “แฟชั่นวันนี้เปิดกว้างมากขึ้น จะหยิบสีไหนมาจับคู่กับอะไร หรือเลือกไอเทมที่มีกลิ่นอายเฟมินีนมามิกซ์แอนด์แมตช์ ก็เป็นความสนุกที่สะท้อนตัวตนได้อย่างเต็มที่”
กอล์ฟ-พสธร เล่าว่า “Pride Month เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ได้ครีเอตลุคใหม่ ๆ ทั้งเสื้อผ้าและเมกอัพในแบบที่ไม่มีกรอบ”
อีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักที่เรียกรอยยิ้มจากแฟน ๆ คือช่วงที่ทั้งคู่ชวนกันเลือกไอเทมแทนใจภายในโรบินสันไลฟ์สไตล์ โดยพายขอเลือกพากอล์ฟไปอร่อยกับอาหารหลากหลายชนิด เพราะรู้ดีว่ากอล์ฟเป็นสายกินตัวจริง ส่วนกอล์ฟขอเลือกรองเท้ากีฬาให้พาย เพราะเป็นคนชอบเล่นกีฬา พร้อมเสริมทริคของสายช้อปให้อีกว่า รองเท้ากีฬายุคนี้ยังมีสีสันสดใส ตั้งแต่ฟ้า ส้ม ไปจนถึงเขียวนีออน เข้ากับบรรยากาศ Pride Month ได้อย่างลงตัว สร้างโมเมนต์ชวนยิ้มที่ทำให้บรรยากาศภายในงานอบอุ่นและเป็นกันเองยิ่งขึ้น
ปิดท้ายด้วยโมเมนต์สุดพิเศษที่ศิลปินทั้งคู่ เชิญชวนทุกคนออกมาเช็กอิน เติมสีสันและความสุขให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่รวมร้านค้าชั้นนำไว้ครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งโซน Dining สำหรับสายกิน ไม่ว่าจะเป็น ร้านฮิตติดกระแสระดับประเทศ, ร้านในเครือพันธมิตร, คาเฟ่ ขนมหวาน และเครื่องดื่มสเปเชียลตี้ อาทิ The Pizza Company, Sizzler, Bonchon, แหลมเจริญ, MK Restaurants, Yayoi, Santa Fe, Bar B Q Plaza, Fuji Japanese Restaurant, Spaghetti Factory, Ootoya, Pepper Lunch, Salad Factory, Shinkanzen Sushi, Katsuya, KFC, Auntie Anne’s, Chagee, Boost Juice, Swensen’s, After You รวมถึง Food Haven ศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านอร่อยหลากหลายไว้ในที่เดียว
ส่วนสายช้อป สายแฟชั่น ก็สามารถเลือกสนุกกับร้านค้าหลากหลายหมวด ทั้งแบรนด์แฟชั่นระดับอินเตอร์ แบรนด์ยอดนิยม แบรนด์กีฬา ทั้ง Supersports, Muji, H&M, Uniqlo, Jaspal, CC Double O, LYN, Frenchie, CPS, Jelly Bunny, AIIZ, With.it, ยืดเปล่า, Robinson Department Store, B2S, OfficeMate รวมถึงร้าน IT & Gadget อย่าง Power Buy, iCare, AIS, Advice Computer, BNN, Samsung, J.I.B., IT City, OPPO, Studio 7, True Shop, Big Camera, Huawei, Jaymart, Mi, Vivo และ Focus ขณะที่สายบันเทิงและครอบครัวยังสามารถใช้เวลาความสุขร่วมกันได้ที่ Sunday Playland, Major Cineplex และ SF Cinema เรียกได้ว่าครบทั้งกิน ช้อป เล่น และใช้เวลาคุณภาพในที่เดียว พร้อมต่อยอดความคุ้มกับแคมเปญ Robinson Lifestyle Grand Grand Sale ดีลใหญ่กลางปีที่รวมโปรโมชันสุดคุ้มจากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ลดสูงสุด 80% ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 69 – 19 ก.ค. 69 พร้อมลุ้นและรับฟรีของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
แฟน ๆ และสายช้อปที่อยากเติมสีสันให้ Pride Month ปีนี้สนุกยิ่งขึ้น สามารถมาร่วมกิน ช้อป เที่ยว และเลือกดีลสุดคุ้มได้ในแคมเปญ Robinson Lifestyle Grand Grand Sale ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 69 – 19 ก.ค. 69 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
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