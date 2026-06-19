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ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมบนทำเลศักยภาพ ถนนจันทน์–สาทร เดินหน้ากระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงกลางปีจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดาวน์เยอะ ลดเยอะ สูงสุด 40% จำนวนจำกัด” พร้อมสิทธิพิเศษ On Top มูลค่า 20,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยเสนอราคาเริ่มต้นเพียง 4.7 ล้านบาท ซึ่งโปรโมชั่นนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ ท่ามกลางแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลเมืองที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยจริงและการลงทุนในระยะยาว


สำหรับจุดเด่นสำคัญของโครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คือทำเลบนถนนจันทน์ ซึ่งเชื่อมต่อย่านสาทร สีลม และพระราม 3 ได้อย่างสะดวก ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน รวมถึงสามารถเดินทางสู่ระบบขนส่งมวลชนทั้ง BTS และ MRT ได้ภายในเวลาเพียง 5-10 นาที ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้ชีวิตของคนเมืองและผู้ทำงานในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ


ในด้านการออกแบบ โครงการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Unite All Sides Of Your Life… ใช้ชีวิตอิสสระ ให้สุดในทุกด้าน” โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ผ่านการออกแบบ แบบ Single Corridor ซึ่งไม่มีห้องพักอยู่ตรงข้าม สร้างบรรยากาศการพักผ่อนที่สงบและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันโครงการยังจัดเต็มด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่กระจายอยู่บนพื้นที่ส่วนกลางกว่า 5 ชั้น รองรับทุกมิติการใช้ชีวิต ทั้งพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่พักผ่อน และพื้นที่สำหรับกิจกรรมของครอบครัว โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ “The Therapy” สระน้ำอุ่นและน้ำร้อนเพื่อการผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยในโครงการระดับลักชัวรี่ นอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยยังสามารถสัมผัสทัศนียภาพอันโดดเด่นของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาและวิวเมืองแบบพาโนรามา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเสน่ห์ให้กับโครงการบนทำเลใจกลางเมือง




สำหรับแคมเปญ “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดาวน์เยอะ ลดเยอะ สูงสุด 40 % จำนวนจำกัด” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและนัดหมายเข้าชมโครงการได้ที่

LINE OA: https://lin.ee/EBHB7CI (@theissarasathorn)
Website: https://tinyurl.com/ysymaj53
โทร: 02-308-2222
แผนที่: https://maps.app.goo.gl/JHyM3TyzJY9RGWP1A



ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”
ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”
ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”
ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”
ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”
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