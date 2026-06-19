ดิ อิสสระ สาทร อัดโปรแรง “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว”

ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมบนทำเลศักยภาพ ถนนจันทน์–สาทร เดินหน้ากระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงกลางปีจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดาวน์เยอะ ลดเยอะ สูงสุด 40% จำนวนจำกัด” พร้อมสิทธิพิเศษ On Top มูลค่า 20,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยเสนอราคาเริ่มต้นเพียง 4.7 ล้านบาท ซึ่งโปรโมชั่นนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ ท่ามกลางแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลเมืองที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยจริงและการลงทุนในระยะยาว
สำหรับจุดเด่นสำคัญของโครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คือทำเลบนถนนจันทน์ ซึ่งเชื่อมต่อย่านสาทร สีลม และพระราม 3 ได้อย่างสะดวก ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน รวมถึงสามารถเดินทางสู่ระบบขนส่งมวลชนทั้ง BTS และ MRT ได้ภายในเวลาเพียง 5-10 นาที ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้ชีวิตของคนเมืองและผู้ทำงานในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ
ในด้านการออกแบบ โครงการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Unite All Sides Of Your Life… ใช้ชีวิตอิสสระ ให้สุดในทุกด้าน” โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ผ่านการออกแบบ แบบ Single Corridor ซึ่งไม่มีห้องพักอยู่ตรงข้าม สร้างบรรยากาศการพักผ่อนที่สงบและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันโครงการยังจัดเต็มด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่กระจายอยู่บนพื้นที่ส่วนกลางกว่า 5 ชั้น รองรับทุกมิติการใช้ชีวิต ทั้งพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่พักผ่อน และพื้นที่สำหรับกิจกรรมของครอบครัว โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ “The Therapy” สระน้ำอุ่นและน้ำร้อนเพื่อการผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยในโครงการระดับลักชัวรี่ นอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยยังสามารถสัมผัสทัศนียภาพอันโดดเด่นของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาและวิวเมืองแบบพาโนรามา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเสน่ห์ให้กับโครงการบนทำเลใจกลางเมือง
สำหรับแคมเปญ “MIDNIGHT SALE ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดาวน์เยอะ ลดเยอะ สูงสุด 40 % จำนวนจำกัด” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและนัดหมายเข้าชมโครงการได้ที่
LINE OA: https://lin.ee/EBHB7CI (@theissarasathorn)
Website: https://tinyurl.com/ysymaj53
โทร: 02-308-2222
แผนที่: https://maps.app.goo.gl/JHyM3TyzJY9RGWP1A