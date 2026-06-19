เซ็น กรุ๊ป เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “On Tea Tokyo”

เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่ม “On Tea Tokyo” เต็มกำลัง หวังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ และตอกย้ำคอนเซปต์ “Everyday Zen” ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ของลูกค้าในทุกๆ วัน โดยเฉพาะกลุ่มคนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชอบซื้ออาหารและเครื่องดื่มแบบ takeaway และ delivery
จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนี้เซ็น กรุ๊ป(ZEN Group) เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ On the Table Tokyo Café ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ไม่ได้มองหาร้านอาหารเพียงเพื่อ “ทานให้อิ่ม” แต่ต้องการพื้นที่ที่มอบความสุข ความผ่อนคลาย และ moment ที่มีความหมายในแต่ละวันมากขึ้น ดังนั้น On the Table Tokyo Café จึงวางบทบาทของแบรนด์ในฐานะ Tokyo Café ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการ โดยเลือกใช้เวลากับคนรอบๆข้างได้หลากหลาย ทั้งมื้อพิเศษกับครอบครัว มื้อสบายๆ กับเพื่อนหลังเลิกงาน หรือมานั่งชิลคนเดียวในวันที่ต้องการพักร่างจากความเร่งรีบ ความวุ่นวายของเมือง
ทั้งนี้ จุดแข็งของแบรนด์อยู่ที่ความหลากหลายของเมนู ทั้ง Pasta, Salad, Pizza, Sushi Roll และเมนู café dining อื่นๆ ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่าย แต่ยังคงความสนุกในการเลือกและทดลองรับประทาน พร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติที่ลูกค้าคุ้นเคย และปี 2569 นี้ On the Table Tokyo Café ยังเดินหน้าต่อยอดสู่แบรนด์ลูก “On Tea Tokyo” ซึ่งเป็น Extension Brand ใหม่จาก On the Table Tokyo Café ที่พัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญเดิมในหมวดเครื่องดื่ม โดยเฉพาะชาเขียว ที่ตลาดกำลังได้รับความนิยมสูงมากจากผู้บริโภคคนไทย โดยนำร่องเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9 (โซนพลาซ่า ชั้น6) ในร้าน On the Table Tokyo Café และภายในปี 2569 นี้ มีแผนเปิดให้บริการ On Tea Tokyo 5 physical stores และ 15 cloud kitchen locations ก่อนเดินหน้ารุกขยาย physical store ต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 10 สาขา
“การเปิดตัว On Tea Tokyo ไม่ใช่การขยายไปสู่หมวดธุรกิจที่ห่างไกลจากแบรนด์หลัก แต่เป็นการดึง know-how ด้านเครื่องดื่มและความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้า On the Table มาพัฒนาเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคแบบ takeaway และ delivery ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องการผลักดัน On Tea Tokyo ให้เป็น Growth Engine ใหม่ของแบรนด์ On the Table Tokyo Café เพื่อขยายโอกาสของแบรนด์ในการเข้าถึงและเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อตอกย้ำคอนเซปต์ Everyday Zen”
จอมขวัญ กล่าวต่อว่า การขยายธุรกิจใหม่ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นทิศทางการทำธุรกิจของเซ็น กรุ๊ป ในการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารให้เติบโตมากกว่าเป็นแค่สาขาร้านอาหาร แต่เป็นการสร้าง brand ecosystem ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้หลาย occasion หลาย channel และหลายช่วงเวลาของวัน