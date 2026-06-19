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Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Cartier Women’s Initiative ฉลองวาระครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกย่องเหล่าสมาชิก หรือ Fellows ประจำปี 2026 ของโครงการระดับสากลโดยเมซงคาร์เทียร์ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผู้สร้างผลกระทบเชิงบวก การเฉลิมฉลองดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงการเสวนา “Cartier Dialogues” และนิทรรศการสุดพิเศษ (Immersive Exhibition) ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path” ประจำปี 2026 ที่ยกย่องผู้ประกอบการหญิงที่เต็มเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจในการขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก


สองทศวรรษแห่งการปลดล็อกและเสริมพลังให้แก่ผู้ประกอบการหญิง
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2006 โครงการ Cartier Women’s Initiative มีความเชื่ออันแน่วแน่ว่า ผู้หญิงที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โครงการได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงที่ลุกขึ้นมาแก้ไขความท้าทายเร่งด่วนระดับโลก พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนระดับสากลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การแบ่งปันประสบการณ์ และส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน จนถึงปัจจุบัน โครงการได้สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผู้สร้างผลกระทบมาแล้วกว่า 330 ราย จาก 67 ประเทศทั่วโลก มอบเงินทุนสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกที่สมาชิกคอมมูนิตี้ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันมากกว่า 520 ราย ครอบคลุมกว่า 80 ประเทศ


การเฉลิมฉลองความสำเร็จและผลกระทบเชิงบวก
พิธีมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมากกว่า 700 ท่าน ทั้งสมาชิกคอมมูนิตี้ Cartier Women’s Initiative สื่อมวลชนจากทั่วโลก เหล่าผู้ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศของผู้ประกอบการในประเทศไทย ตลอดจนบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ดำเนินรายการโดย แซนดี ท็อกสิก ผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักเขียน และผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยเปิดฉากอย่างน่าประทับใจด้วยภาพยนตร์สั้นที่พาเข้าสู่บรรยากาศของพิธีมอบรางวัล ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นเสมือนการเดินทางผ่านแสงสว่าง การส่งต่อแรงบันดาลใจ และพลังแห่งการลงมือทำ

หลังจากกล่าวเปิดงานโดย ญานีน่า โนวิทสกาญ่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคาร์เทียร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของสมาชิกทั้ง 30 ท่าน จาก 19 ประเทศ ในโครงการปี 2026 โดยเรื่องราวการสร้างธุรกิจได้ถูกนำเสนอผ่าน 3 ช่วงสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของแต่ละธุรกิจ ความท้าทายเร่งด่วนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญ นวัตกรรมล้ำสมัยที่สร้างความก้าวหน้าในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนบุคคล หลักการ หรืออุดมการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละคน และในตอนท้ายของการนำเสนอแต่ละช่วง ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมทั้งการแสดงความขอบคุณและยกย่องพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่ร่วมเคียงข้างโครงการ Cartier Women’s Initiative มาอย่างยาวนาน


นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย ซีริลล์ วิญเญอรอง ประธานกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์ และคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนและเสริมพลังให้กับผู้หญิง ทั้งนี้ ซีริลล์ วิญเญอรอง ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โครงการ Cartier Women's Initiative ไม่เพียงแต่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากแพลตฟอร์มการมอบรางวัลสู่การเป็นคอมมูนิตี้ระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนสมาชิกในทุกมิติและขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเธออย่างต่อเนื่อง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ และหลายธุรกิจก็เติบโตขึ้น จนสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก และได้กลายมาเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยจุดประกายส่องสว่างเส้นทางแห่งอนาคตให้แก่ผู้อื่น

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ยังร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์จากการทลายกำแพงและอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาสผู้หญิงไว้ ว่า “การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเรากล้าก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ใครต่างบอกว่าเราไม่คู่ควร กล้าที่จะไม่ทำตัวกลมกลืนไปกับโครงสร้างที่ผุพัง กล้าที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้น และท้ายที่สุดแล้ว ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นจากการยืนหยัดในจุดยืนของตนเองอย่างมั่นคงในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก”

พิธีมอบรางวัลปิดท้ายด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษอันทรงพลังจาก อามัล คลูนีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม (Clooney Foundation for Justice) ซึ่งเน้นย้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความกล้าหาญ การขับเคลื่อนเพื่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างโลกที่เท่าเทียมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมว่า “พวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่สมาชิกทั้ง 30 ท่าน ของโครงการ Cartier Women's Initiative ในปีนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการหญิงผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน เราได้เห็นแล้วว่าโครงการ Fellowship ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งศักยภาพในเส้นทางอาชีพของผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสร้างสายสัมพันธ์ของผู้หญิงที่พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านชุมชนอันทรงพลังแห่งนี้ และเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกในรุ่นนี้จะร่วมสืบทอดและส่งต่อเจตนารมย์อันล้ำค่านี้ต่อไปอย่างแน่นอน”

ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองปิดฉากลงด้วยการแสดงจาก Bangkok Dance Academy ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ประกอบการหญิงที่สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส และเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม


รางวัลประจำปี 2026
ในวาระครบรอบ 20 ปีครั้งนี้ได้ยกย่องผู้ประกอบการหญิง 30 ท่าน ครอบคลุม 10 หมวดรางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาค จำนวน 9 รางวัล และรางวัลผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Pioneer Award) จำนวน 1 รางวัล โดยทั้ง 30 ท่าน ถูกคัดเลือกผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องธุรกิจที่บริหารโดยผู้หญิง ซึ่งมุ่งมั่นแก้ไขความท้าทายเร่งด่วนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้ผู้ประกอบการหญิงจากประเทศเนปาล

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองชนะเลิศอันดับสองและสามจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

นอกเหนือจากทุนสนับสนุนทางการเงินแล้ว สมาชิกทั้ง 30 ท่าน จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตร Fellowship เป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่ครอบคลุมหลากหลายโอกาสอย่างรอบด้าน รวมทั้งการเข้าถึงชุมชนระดับโลกของ Cartier Women’s Initiative ได้ตลอดชีวิต


นิทรรศการฉลอง 20 ปีแห่งการสร้างผลกระทบเชิงบวกและชุมชนของ Cartier Women’s Initiative
ภายในงานยังมีนิทรรศการสุดพิเศษ หรือ Immersive Exhibition ที่ชวนผู้ร่วมงานไปร่วมสำรวจความสำเร็จและการเติบโตของคอมมูนิตี้ตลอด 20 ปี ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของสมาชิก 20 ท่าน ซึ่งดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพ การศึกษา การเปิดรับความเท่าเทียม และการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้หญิง นิทรรศการยังประกอบด้วยโซน “Cabinets of Curiosities” หรือ “ตู้แห่งความสงสัยใคร่รู้” ในรูปแบบ Interactive และพื้นที่จัดแสดงพิเศษที่รวบรวมผลงานและสิ่งของที่สะท้อนถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกจากฝีมือของสมาชิกโครงการและผู้ประกอบการหญิงชาวไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือในระดับประเทศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์สั้นฉลองวาระครบรอบที่เชิดชูเจตนารมณ์อันทรงคุณค่าของโครงการ ตลอดจนความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการหญิง

Cartier Dialogues พาสำรวจนิยามบทบาทผู้นำในยุคปัจจุบัน
ก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัล ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา “Cartier Dialogues” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติกว่า 140 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสำรวจมุมมองด้านภาวะผู้นำภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”

การเสวนาในช่วงแรกในหัวข้อ “Unveiling Brilliance: Imposter Syndrome & The Path to Authentic Leadership” ได้รับเกียรติจากคุณ ซีริลล์ วิญเญอรอง และดร. ลิซา ออร์เบ-ออสติน นักจิตวิทยา โค้ชผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านองค์กร มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะ “Imposter Syndrome” หรือ “อาการคิดว่าตนเองไม่เก่ง” ทั้งในแง่ของความท้าทายที่เกิดที่ตัวบุคคลเองและเชิงโครงสร้างระบบสังคม

และการเสวนาในช่วงที่สองภายใต้หัวข้อ “Strength Reimagined: Leadership, Kindness and the Courage to Defy Expectations” โดย ซีริลล์ วิญเญอรอง อามัล คลูนีย์ และ รามลา อาลี นักมวยโอลิมปิก ผู้สร้างภาพยนตร์ และทูตองค์การยูนิเซฟแห่งสหราชอาณาจักร โดยได้ร่วมกันพูดคุยถึง “ภาพจำ” (Stereotype) ต่อคำว่า ความแข็งแกร่ง รวมถึงบทบาทของการศึกษา การคุ้มครองทางกฎหมาย และการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิง


มุ่งสู่บทต่อไปของ Cartier Women’s Initiative ในปี 2027
โครงการ Cartier Women’s Initiative ยังคงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2027 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 14:00 น. ตามเวลายุโรป (CEST) หรือเวลา 19:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยจะยังคงแบ่งประเภทการมอบรางวัลเป็น 10 ประเภทรางวัล แบ่งเป็น ระดับภูมิภาค 9 ภูมิภาค และรางวัลเฉพาะทางผู้บุกเบิกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Pioneer Award) ซึ่งสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน บุคลากร และทุนทางสังคม เพื่อเร่งศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้นำ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในปี 2027 และเชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัลครั้งต่อไปของ Cartier Women’s Initiative ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”
Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”
Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”
Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”
Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”
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