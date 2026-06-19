Cartier Women’s Initiative Awards 2026 ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”

Cartier Women’s Initiative ฉลองวาระครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกย่องเหล่าสมาชิก หรือ Fellows ประจำปี 2026 ของโครงการระดับสากลโดยเมซงคาร์เทียร์ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผู้สร้างผลกระทบเชิงบวก การเฉลิมฉลองดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงการเสวนา “Cartier Dialogues” และนิทรรศการสุดพิเศษ (Immersive Exhibition) ภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path” ประจำปี 2026 ที่ยกย่องผู้ประกอบการหญิงที่เต็มเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจในการขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
สองทศวรรษแห่งการปลดล็อกและเสริมพลังให้แก่ผู้ประกอบการหญิง
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2006 โครงการ Cartier Women’s Initiative มีความเชื่ออันแน่วแน่ว่า ผู้หญิงที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โครงการได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงที่ลุกขึ้นมาแก้ไขความท้าทายเร่งด่วนระดับโลก พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนระดับสากลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การแบ่งปันประสบการณ์ และส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน จนถึงปัจจุบัน โครงการได้สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผู้สร้างผลกระทบมาแล้วกว่า 330 ราย จาก 67 ประเทศทั่วโลก มอบเงินทุนสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกที่สมาชิกคอมมูนิตี้ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันมากกว่า 520 ราย ครอบคลุมกว่า 80 ประเทศ
การเฉลิมฉลองความสำเร็จและผลกระทบเชิงบวก
พิธีมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมากกว่า 700 ท่าน ทั้งสมาชิกคอมมูนิตี้ Cartier Women’s Initiative สื่อมวลชนจากทั่วโลก เหล่าผู้ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศของผู้ประกอบการในประเทศไทย ตลอดจนบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ดำเนินรายการโดย แซนดี ท็อกสิก ผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักเขียน และผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยเปิดฉากอย่างน่าประทับใจด้วยภาพยนตร์สั้นที่พาเข้าสู่บรรยากาศของพิธีมอบรางวัล ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นเสมือนการเดินทางผ่านแสงสว่าง การส่งต่อแรงบันดาลใจ และพลังแห่งการลงมือทำ
หลังจากกล่าวเปิดงานโดย ญานีน่า โนวิทสกาญ่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคาร์เทียร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของสมาชิกทั้ง 30 ท่าน จาก 19 ประเทศ ในโครงการปี 2026 โดยเรื่องราวการสร้างธุรกิจได้ถูกนำเสนอผ่าน 3 ช่วงสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของแต่ละธุรกิจ ความท้าทายเร่งด่วนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญ นวัตกรรมล้ำสมัยที่สร้างความก้าวหน้าในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนบุคคล หลักการ หรืออุดมการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละคน และในตอนท้ายของการนำเสนอแต่ละช่วง ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมทั้งการแสดงความขอบคุณและยกย่องพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่ร่วมเคียงข้างโครงการ Cartier Women’s Initiative มาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย ซีริลล์ วิญเญอรอง ประธานกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์ และคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนและเสริมพลังให้กับผู้หญิง ทั้งนี้ ซีริลล์ วิญเญอรอง ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โครงการ Cartier Women's Initiative ไม่เพียงแต่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากแพลตฟอร์มการมอบรางวัลสู่การเป็นคอมมูนิตี้ระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนสมาชิกในทุกมิติและขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเธออย่างต่อเนื่อง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ และหลายธุรกิจก็เติบโตขึ้น จนสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก และได้กลายมาเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยจุดประกายส่องสว่างเส้นทางแห่งอนาคตให้แก่ผู้อื่น
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ยังร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์จากการทลายกำแพงและอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาสผู้หญิงไว้ ว่า “การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเรากล้าก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ใครต่างบอกว่าเราไม่คู่ควร กล้าที่จะไม่ทำตัวกลมกลืนไปกับโครงสร้างที่ผุพัง กล้าที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้น และท้ายที่สุดแล้ว ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นจากการยืนหยัดในจุดยืนของตนเองอย่างมั่นคงในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก”
พิธีมอบรางวัลปิดท้ายด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษอันทรงพลังจาก อามัล คลูนีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม (Clooney Foundation for Justice) ซึ่งเน้นย้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความกล้าหาญ การขับเคลื่อนเพื่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างโลกที่เท่าเทียมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมว่า “พวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่สมาชิกทั้ง 30 ท่าน ของโครงการ Cartier Women's Initiative ในปีนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการหญิงผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน เราได้เห็นแล้วว่าโครงการ Fellowship ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งศักยภาพในเส้นทางอาชีพของผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสร้างสายสัมพันธ์ของผู้หญิงที่พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านชุมชนอันทรงพลังแห่งนี้ และเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกในรุ่นนี้จะร่วมสืบทอดและส่งต่อเจตนารมย์อันล้ำค่านี้ต่อไปอย่างแน่นอน”
ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองปิดฉากลงด้วยการแสดงจาก Bangkok Dance Academy ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ประกอบการหญิงที่สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส และเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
รางวัลประจำปี 2026
ในวาระครบรอบ 20 ปีครั้งนี้ได้ยกย่องผู้ประกอบการหญิง 30 ท่าน ครอบคลุม 10 หมวดรางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาค จำนวน 9 รางวัล และรางวัลผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Pioneer Award) จำนวน 1 รางวัล โดยทั้ง 30 ท่าน ถูกคัดเลือกผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องธุรกิจที่บริหารโดยผู้หญิง ซึ่งมุ่งมั่นแก้ไขความท้าทายเร่งด่วนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้ผู้ประกอบการหญิงจากประเทศเนปาล
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองชนะเลิศอันดับสองและสามจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
นอกเหนือจากทุนสนับสนุนทางการเงินแล้ว สมาชิกทั้ง 30 ท่าน จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตร Fellowship เป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่ครอบคลุมหลากหลายโอกาสอย่างรอบด้าน รวมทั้งการเข้าถึงชุมชนระดับโลกของ Cartier Women’s Initiative ได้ตลอดชีวิต
นิทรรศการฉลอง 20 ปีแห่งการสร้างผลกระทบเชิงบวกและชุมชนของ Cartier Women’s Initiative
ภายในงานยังมีนิทรรศการสุดพิเศษ หรือ Immersive Exhibition ที่ชวนผู้ร่วมงานไปร่วมสำรวจความสำเร็จและการเติบโตของคอมมูนิตี้ตลอด 20 ปี ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของสมาชิก 20 ท่าน ซึ่งดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพ การศึกษา การเปิดรับความเท่าเทียม และการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้หญิง นิทรรศการยังประกอบด้วยโซน “Cabinets of Curiosities” หรือ “ตู้แห่งความสงสัยใคร่รู้” ในรูปแบบ Interactive และพื้นที่จัดแสดงพิเศษที่รวบรวมผลงานและสิ่งของที่สะท้อนถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกจากฝีมือของสมาชิกโครงการและผู้ประกอบการหญิงชาวไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือในระดับประเทศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์สั้นฉลองวาระครบรอบที่เชิดชูเจตนารมณ์อันทรงคุณค่าของโครงการ ตลอดจนความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการหญิง
Cartier Dialogues พาสำรวจนิยามบทบาทผู้นำในยุคปัจจุบัน
ก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัล ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา “Cartier Dialogues” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติกว่า 140 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและสำรวจมุมมองด้านภาวะผู้นำภายใต้แนวคิด “Women Lighting the Path”
การเสวนาในช่วงแรกในหัวข้อ “Unveiling Brilliance: Imposter Syndrome & The Path to Authentic Leadership” ได้รับเกียรติจากคุณ ซีริลล์ วิญเญอรอง และดร. ลิซา ออร์เบ-ออสติน นักจิตวิทยา โค้ชผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านองค์กร มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะ “Imposter Syndrome” หรือ “อาการคิดว่าตนเองไม่เก่ง” ทั้งในแง่ของความท้าทายที่เกิดที่ตัวบุคคลเองและเชิงโครงสร้างระบบสังคม
และการเสวนาในช่วงที่สองภายใต้หัวข้อ “Strength Reimagined: Leadership, Kindness and the Courage to Defy Expectations” โดย ซีริลล์ วิญเญอรอง อามัล คลูนีย์ และ รามลา อาลี นักมวยโอลิมปิก ผู้สร้างภาพยนตร์ และทูตองค์การยูนิเซฟแห่งสหราชอาณาจักร โดยได้ร่วมกันพูดคุยถึง “ภาพจำ” (Stereotype) ต่อคำว่า ความแข็งแกร่ง รวมถึงบทบาทของการศึกษา การคุ้มครองทางกฎหมาย และการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิง
มุ่งสู่บทต่อไปของ Cartier Women’s Initiative ในปี 2027
โครงการ Cartier Women’s Initiative ยังคงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2027 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เวลา 14:00 น. ตามเวลายุโรป (CEST) หรือเวลา 19:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยจะยังคงแบ่งประเภทการมอบรางวัลเป็น 10 ประเภทรางวัล แบ่งเป็น ระดับภูมิภาค 9 ภูมิภาค และรางวัลเฉพาะทางผู้บุกเบิกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Pioneer Award) ซึ่งสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน บุคลากร และทุนทางสังคม เพื่อเร่งศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้นำ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในปี 2027 และเชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัลครั้งต่อไปของ Cartier Women’s Initiative ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์