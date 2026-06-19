กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจไทย–เวียดนาม เสริมศักยภาพสู่อนาคต

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมเดินทางกับคณะผู้แทนภาคธุรกิจไทย ในโอกาสที่คณะของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม พร้อมเข้าร่วมงาน Thailand–Viet Nam Investment and Business Networking 2026 ที่จัดขึ้น ณ ห้อง Junior Ballroom โรงแรม Fairmont Hanoi กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ในโอกาสนี้ นายสราวุฒิได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้นำภาคธุรกิจไทยจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการลงทุนและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ร่วมกับผู้แทนจากหลายภาคอุตสาหกรรมเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนและการเติบโตของภูมิภาค
นายสราวุฒิได้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ TCP ในเวียดนามตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
โดยชูกรณีศึกษาของแบรนด์ “เรดบูล” ที่เติบโตจนก้าวขึ้นเป็นแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานอันดับหนึ่งในประเทศเวียดนาม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ การสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ การพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในระยะยาว อีกทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการดำเนินโครงการเพื่อสังคมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
นายสราวุฒิยังได้ร่วมแบ่งปันมุมมองของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการเติบโตจากประเทศไทยสู่ตลาดโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของภูมิภาค ทั้งด้านการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มธุรกิจ TCP มีเครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมร้านค้ากว่า 100,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมและค้าปลีกสมัยใหม่
การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะองค์กรไทยที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากล และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนาม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ตามแนวคิด “ปลุกพลัง...ให้ไปต่อ” เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน