ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันเสื้อ UT ใหม่ พาทุกคนเข้าสู่โลกของ ZO&FRIENDS

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อยืดกราฟิก UT (UNIQLO T-shirt) ลายใหม่จาก ZO&FRIENDS คาแรคเตอร์ที่เกิดจากความร่วมมือกับ LINE FRIENDS แบรนด์คาแรคเตอร์ระดับโลก โดยคอลเลคชันนี้ถ่ายทอดเสน่ห์ของคาแรคเตอร์อันเป็นที่รักจากไอเดียของ “Perfectly imperfect friends” หรือเพื่อนที่อาจจะดูไม่สมบูรณ์แบบแต่พร้อมเติมเต็มส่วนที่ขาดของกันและกันเสมอ
สนุกไปกับโลกของ ZO&FRIENDS
ZO&FRIENDS ได้รับความนิยมจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง คอลเลคชันนี้นำเสนอคาแรคตอร์ “ZOA” แมวเมฆที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจแต่แท้จริงแล้วอบอุ่นและอ่อนโยน ส่วน “A&NE” เดซี่จอมซุกซนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอย่างน่ารัก และ “AKIZAKI” ฟองสีสุดแสนซุกซนและคาดเดาไม่ได้ที่เกิดจากรอยเท้าสีของ ZOA คอลเลคชันเสื้อยืดนี้ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าเพื่อน ZO&FRIENDS ที่เต็มไปด้วยความขี้เล่น ปลุกความไร้เดียงสาและความทรงจำในวัยเด็ก โดยดีไซน์ในคอลเลคชันนี้ถ่ายทอดโมเมนต์ในชีวิตประจำวันของคาแรคเตอร์ 4 ตัวที่ใช้เวลาร่วมกัน คอยดูแลกันและกันอย่างอบอุ่น
ลวดลายกราฟิกที่สะท้อนรูปแบบของศิลปะในหลายมิติ
คอลเลคชันนี้นำเสนอลายกราฟิกสไตล์สีน้ำที่โดดเด่นด้วยโทนสีพาสเทล รวมถึงลายพิมพ์ผ้าหนังกลับลายเล็กๆ เพื่อสัมผัสแบบสามมิติ โดยมีทั้งหมด 4 ดีไซน์ และเป็นคอลเลคชันเสื้อยืดแรกของโลกที่ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์เหล่านี้ผ่านศิลปะในหลากหลายสไตล์
ภาพรวมคอลเลคชัน
วันวางจำหน่าย: วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569
ไลน์อัพ: เสื้อยืดผู้หญิง 4 ลวดลาย ราคา 590 บาท
สาขาที่วางจำหน่าย: ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา และยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์
เว็บไซต์: https://www.uniqlo.com/th/th/spl/ut/zo-and-friends