จากลุคปรุงจัด สู่เทรนด์ “ปรุงจืด” ด้วย 7 เมกอัปตัวดังจาก found & found

เมื่อเทรนด์บิวตี้จากรันเวย์ทั่วโลกหันมาโฟกัสความงามที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น เทรนด์ “ปรุงจืด” จึงได้ก้าวขึ้นมาเป็นนิยามความงามใหม่ และกลายเป็นเทรนด์บิวตี้ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียล ด้วยเมกอัป ที่เน้น “งานผิวจริง” ผ่านการคอมพลีทลุคที่ดูเรียบง่าย เผยผิวสุขภาพดี และสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ สไตล์เมกอัปนี้ช่วยครีเอตลุคให้ละมุนอย่างพอดี ไล่ตั้งแต่ผิวโกลว์บางเบา แก้มชมพูระเรื่อ ไปจนถึง ริมฝีปากโทนนู้ด ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์เมกอัปงานผิวในยุคนี้ ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก
สาว ๆ คนไหนไม่อยากตกขบวน และอยากอัปเลเวลงานผิวให้ทันรับเทรนด์นี้ found & found คัดมาแล้วกับ 7 เมกอัปสำหรับครีเอตลุคผิวสวยฉ่ำ ดูสุขภาพดี มาดูกันว่ามีไอเทมชิ้นไหนน่าช้อปบ้าง ไปดูกันเลย!
TIRTIR Mask Fit Red Cushion (21N Ivory)
หัวใจของลุคปรุงจืดคือผิวที่ดูสวยเหมือนไม่ได้พยายามมากเกินไป แต่ผิวยังต้องสวยเนียนฉ่ำ งานนี้เราขอยกให้คุชชั่นตลับแดงทรงไข่สุดฮิตจากเกาหลี ที่เนื้อสัมผัสบางเบาแต่ให้การปกปิดดีเยี่ยม ช่วยเบลอรูขุมขนเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ และติดทนนานสูงสุด 72 ชั่วโมง ควบคุมความมัน กันเหงื่อ ช่วยให้ผิวดูโกลว์มีสุขภาพดี
Wakemake Defining Cover Concealfit Palette (01)
คอนซีลเลอร์พาเลตต์เนื้อครีมบางเบา ปกปิดเนียนกริบอย่างเป็นธรรมชาติ ติดทนนาน กลมกลืนไปกับผิว มีหลายเฉดในตลับเดียว ช่วยแก้ไขปัญหาผิวบนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dasique Shadow Palette (27 Rose Milk Tea)
เติมมิติให้ดวงตาอย่างแผ่วเบา ด้วยพาเลตต์อายแชโดว์โทนสีชมพูชานมอ่อนละมุน มาพร้อมทั้ง 3 สัมผัสเนื้อแมตต์ ชิมเมอร์ และกริตเตอร์เกลี่ยง่าย ไม่เป็นก้อน สีฟุ้งกระจายสวย ช่วยสร้างลุคดวงตานุ่มนวล ดูหวานกำลังดี
Cezanne Blend Color Cheek Blush (01)
แก้มระเรื่อคืออีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของลุคปรุงจืด บลัชออนตัวนี้ช่วยเติมสีสันให้พวงแก้มดูดีมีเลือดฝาดตามธรรมชาติ เนื้อพาวเดอร์ผสมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ เกลี่ยง่าย ให้ฟินิชบางเบาที่ช่วยเสริมให้ผิวโดยรวมดูสุขภาพดีและมีชีวิตชีวามากขึ้น
Canmake Styling Edge Eyebrow (01 Natural Brown)
คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ยังมีทรงสวยคือกุญแจสำคัญของเมกอัปสไตล์นี้ พลิกวงการดินสอเขียนคิ้ว ด้วยหัวดินสอปลายสี่เหลี่ยม 2in1 ให้ความบาง 0.8 มม. เนรมิตขนคิ้วเรียงเส้นสวย วาดเส้นคิ้วให้ดูคล้ายขนคิ้วจริง ให้ลุคละมุนและดูไม่แข็งจนเกินไป
KISSME Heavy Rotation Coloring Eyebrow (03)
ยกระดับลุคปรุงจืดให้ดูซอฟต์ขึ้นด้วยมาสคาร่าคิ้วที่ช่วยปรับสีคิ้วให้กลมกลืนกับสีผมและเมกอัปโดยรวม เนื้อฟิล์มบางเบาช่วยจัดทรงคิ้วให้ดูฟูเป็นธรรมชาติ เพิ่มความละมุนให้ใบหน้าโดยไม่ต้องแต่งเติมมาก
Colorgram Nude Blur Tint (03)
ปิดท้ายลุคด้วยริมฝีปากโทนนู้ดอมชมพูที่ดูสุขภาพดี ลิปทินท์เนื้อแมตต์บางเบาช่วยเบลอขอบปากให้ดูนุ่มนวล พร้อมมอบเอฟเฟกต์ซอฟต์โฟกัสที่ทำให้ริมฝีปากดูละมุนราวกับสีปากจริง เป็นความสวยแบบเรียบง่ายที่กำลังได้รับความนิยม
เพราะเสน่ห์ของเทรนด์ “ปรุงจืด” ไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้าให้น้อยที่สุด แต่คือการเลือกเติมแต่งอย่างพอดี สีที่เป็นธรรมชาติ เพื่อดึงความสวยในแบบของตัวเองออกมาให้โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ ใครที่อยากอัปเดตลุคให้ทันเทรนด์ และสัมผัสเสน่ห์ของเมกอัปสไตล์ปรุงจืด สามารถเลือกช้อปไอเทมทั้งหมดนี้ได้ที่ found & found ทุกสาขา หรือช้อปสะดวกผ่านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง GrabMart, LINE MAN MART, Shopee, Lazada และ TikTok Shop ได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว
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