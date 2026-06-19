เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro

Gucci Beauty เผยบทใหม่อันเปล่งประกายบนเส้นทางกลิ่นหอมจากคอลเล็กชั่นยอดนิยมอย่าง Gucci Bloom กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro น้ำหอมขวดใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นโดยปรมาจารย์น้ำหอมระดับโลก Alberto Morillas ที่มาพร้อมกลิ่นหอมในแนว Floral-Musky โดยเนรมิตช่อดอกไม้สีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ในแง่มุมใหม่ที่เพิ่มมิติของความเปล่งปลั่ง หรูหราและอบอุ่น ราวกับแสงทองระยิบระยับในสวนดอกไม้ที่สาดส่องให้เหล่าหญิงสาวสง่างามและเปล่งประกายในแบบของตัวเอง
น้ำหอม Gucci Bloom ทุกกลิ่นล้วนสร้างสรรค์ขึ้นจากช่อดอกไม้สีขาว ซึ่งผสานกลิ่นหอมของมะลิและดอกซ่อนกลิ่นเข้ากับเอสเซนส์ที่ประณีตงดงาม แม้จะมีลายเซ็นความหอมแบบดอกไม้ที่เหมือนกัน แต่น้ำหอมแต่ละกลิ่นกลับนำเสนอความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนและเป็นเอกลักษณ์ เผยเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้สวมใส่ ดั่งชื่อคอลเล็กชั่น Gucci Bloom แต่ละกลิ่นเบ่งบานดุจทัศนียภาพแห่งความเป็นหญิงที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายและเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองของผู้หญิงทุกคน เช่นเดียวกับดอกไม้ที่แต่ละดอกมีเรื่องราวเฉพาะตัว ผู้หญิงทุกคนก็มีความงามและความแข็งแกร่งในตัวเองที่เบ่งบานเมื่อได้รับพลังจากภายใน
“ทุกครั้งที่ฉันก้าวเข้าสู่สวน Gucci Bloom ก็มักเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะครีเอทเอกลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับกลิ่นไวท์ฟลอรัลนี้ ซึ่ง Gucci Bloom Ambrosia d’Oro เปิดโอกาสให้ฉันได้นำเสนอช่อดอกไม้ที่สดใหม่ รวมถึงเผยความเจิดจรัสของ Golden Queen Accord ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนักในโลกของน้ำหอม” Alberto Morillas กล่าว
Gucci Bloom Ambrosia d’Oro Eau de Parfum โดดเด่นมาพร้อมหัวใจหลักของกลิ่นหอมใหม่อย่าง Golden Queen Accord เพื่อเข้าถึงแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของความหวานจากเกสรดอกไม้นี้ นักปรุงน้ำหอมจึงนำเทคโนโลยี Headspace มาช่วยในการจำลองและจับกลิ่นซึ่งหาได้ยาก เกิดเป็นผลลัพธ์ของช่อดอกไม้ใหม่อันชวนฝันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงามที่เปล่งประกายและเข้มข้นแบบครีมมี่ อันมาจากสัมผัสที่เนียนนุ่มของโน้ตแอปริคอตที่สอดประสานกับกลิ่นหอมสดชื่นของดอกมะลิอย่างลงตัว ซึ่งเมื่อจับคู่กับช่อดอกไม้สีขาวของ Gucci Bloom กลิ่นหอมสุดพิเศษจึงผลิบานและร้อยเรียงออกมาเป็นดั่งบทซิมโฟนีแห่งดอกไม้ที่งดงาม โดยสารสกัดจากดอกมะลินำพาความสดใส มีชีวิตชีวามาในมิติที่ละเอียดอ่อน ขณะที่สารสกัดของดอกซ่อนกลิ่นเข้ามาเติมเต็มองค์ประกอบด้วยเสน่ห์อันเย้ายวนใจ
Gucci Bloom Ambrosia d’Oro บรรจุมาในขวดแก้วเคลือบเงาทรงสี่เหลี่ยมซิกเนเจอร์สีงาช้าง ตกแต่งด้วยฉลาก Gucci ที่โอบล้อมด้วยลวดลายปริ้นท์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ครอบคลุมตั้งแต่ตัวขวดไปจนถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งออกแบบลายมาในโทนสีทองเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความสว่างของน้ำหอม
Gucci Bloom Ambrosia d’Oro พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป รวมทั้งช่องทางออนไลน์ โดยขนาด 30 มล. ราคา 3,890 บาท, 50 มล. ราคา 5,400 บาท, 100 มล. ราคา 7,440 บาท