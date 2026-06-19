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เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Gucci Beauty เผยบทใหม่อันเปล่งประกายบนเส้นทางกลิ่นหอมจากคอลเล็กชั่นยอดนิยมอย่าง Gucci Bloom กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro น้ำหอมขวดใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นโดยปรมาจารย์น้ำหอมระดับโลก Alberto Morillas ที่มาพร้อมกลิ่นหอมในแนว Floral-Musky โดยเนรมิตช่อดอกไม้สีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ในแง่มุมใหม่ที่เพิ่มมิติของความเปล่งปลั่ง หรูหราและอบอุ่น ราวกับแสงทองระยิบระยับในสวนดอกไม้ที่สาดส่องให้เหล่าหญิงสาวสง่างามและเปล่งประกายในแบบของตัวเอง


น้ำหอม Gucci Bloom ทุกกลิ่นล้วนสร้างสรรค์ขึ้นจากช่อดอกไม้สีขาว ซึ่งผสานกลิ่นหอมของมะลิและดอกซ่อนกลิ่นเข้ากับเอสเซนส์ที่ประณีตงดงาม แม้จะมีลายเซ็นความหอมแบบดอกไม้ที่เหมือนกัน แต่น้ำหอมแต่ละกลิ่นกลับนำเสนอความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนและเป็นเอกลักษณ์ เผยเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้สวมใส่ ดั่งชื่อคอลเล็กชั่น Gucci Bloom แต่ละกลิ่นเบ่งบานดุจทัศนียภาพแห่งความเป็นหญิงที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายและเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองของผู้หญิงทุกคน เช่นเดียวกับดอกไม้ที่แต่ละดอกมีเรื่องราวเฉพาะตัว ผู้หญิงทุกคนก็มีความงามและความแข็งแกร่งในตัวเองที่เบ่งบานเมื่อได้รับพลังจากภายใน

“ทุกครั้งที่ฉันก้าวเข้าสู่สวน Gucci Bloom ก็มักเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะครีเอทเอกลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับกลิ่นไวท์ฟลอรัลนี้ ซึ่ง Gucci Bloom Ambrosia d’Oro เปิดโอกาสให้ฉันได้นำเสนอช่อดอกไม้ที่สดใหม่ รวมถึงเผยความเจิดจรัสของ Golden Queen Accord ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนักในโลกของน้ำหอม” Alberto Morillas กล่าว


Gucci Bloom Ambrosia d’Oro Eau de Parfum โดดเด่นมาพร้อมหัวใจหลักของกลิ่นหอมใหม่อย่าง Golden Queen Accord เพื่อเข้าถึงแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของความหวานจากเกสรดอกไม้นี้ นักปรุงน้ำหอมจึงนำเทคโนโลยี Headspace มาช่วยในการจำลองและจับกลิ่นซึ่งหาได้ยาก เกิดเป็นผลลัพธ์ของช่อดอกไม้ใหม่อันชวนฝันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงามที่เปล่งประกายและเข้มข้นแบบครีมมี่ อันมาจากสัมผัสที่เนียนนุ่มของโน้ตแอปริคอตที่สอดประสานกับกลิ่นหอมสดชื่นของดอกมะลิอย่างลงตัว ซึ่งเมื่อจับคู่กับช่อดอกไม้สีขาวของ Gucci Bloom กลิ่นหอมสุดพิเศษจึงผลิบานและร้อยเรียงออกมาเป็นดั่งบทซิมโฟนีแห่งดอกไม้ที่งดงาม โดยสารสกัดจากดอกมะลินำพาความสดใส มีชีวิตชีวามาในมิติที่ละเอียดอ่อน ขณะที่สารสกัดของดอกซ่อนกลิ่นเข้ามาเติมเต็มองค์ประกอบด้วยเสน่ห์อันเย้ายวนใจ


Gucci Bloom Ambrosia d’Oro บรรจุมาในขวดแก้วเคลือบเงาทรงสี่เหลี่ยมซิกเนเจอร์สีงาช้าง ตกแต่งด้วยฉลาก Gucci ที่โอบล้อมด้วยลวดลายปริ้นท์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ครอบคลุมตั้งแต่ตัวขวดไปจนถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งออกแบบลายมาในโทนสีทองเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความสว่างของน้ำหอม

Gucci Bloom Ambrosia d’Oro พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป รวมทั้งช่องทางออนไลน์ โดยขนาด 30 มล. ราคา 3,890 บาท, 50 มล. ราคา 5,400 บาท, 100 มล. ราคา 7,440 บาท



เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro
เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro
เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro
เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro
เบ่งบานดั่งสวนดอกไม้บานสะพรั่ง กับ Gucci Bloom Ambrosia d’Oro