Carolina Herrera เปิดฉากบทใหม่แห่งโลกน้ำหอม

น้ำหอมใหม่ล่าสุด La Bomba รังสรรค์ขึ้นพิเศษเพื่อถ่ายทอดอิสรภาพของการเป็นตัวเองอย่างแท้จริง ไร้การปรุงแต่งเปี่ยมด้วยความมั่นใจและเปล่งประกายในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่อย่างน่าหลงใหล La Bomba คือคำเชิญชวนให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มพลัง เปี่ยมความสุข และซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเอง ถ่ายทอดพลังของผู้หญิงยุคใหม่ออกมาเป็นกลิ่นหอมที่มีเสน่ห์ ดึงดูด เปี่ยมการแสดงออก และยากจะลืมเลือน
La Bomba เปรียบเสมือนตัวแทนของสุภาพสตรีผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจ และโดดเด่นในทุกย่างก้าวที่ปรากฏตัว ไม่ใช่เพียงน้ำหอม แต่คือแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและเย้ายวน “Be Loud, Be Free”
จุดเริ่มต้นของคอนเซปต์ La Bomba
Carolina Herrera ก่อตั้งขึ้นที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี 1981 และตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ แบรนด์ได้สร้างการจดจำผ่านสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ผสานเข้ากับจิตวิญญาณที่เปี่ยมชีวิตชีวาและความสง่างามของผู้ก่อตั้งอย่างลงตัว
Diana Vreeland (ไดอาน่า วรีแลนด์) บรรณาธิการแฟชั่นระดับตำนาน คือผู้ที่นิยาม Carolina Herrera ว่า “La Bomba” อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สนับสนุนให้เธอก้าวสู่เส้นทางดีไซเนอร์อย่างเต็มตัว จุดประกายการถือกำเนิดของแบรนด์ที่เข้ามาพลิกโฉมวงการแฟชั่นอเมริกันด้วยมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานความเป็นเฟมินีนเข้ากับความสง่างามที่กล้าท้าทายขีดจำกัด ฉายา “La Bomba” จึงสะท้อนถึงพลังอันโดดเด่นยากจะลืมเลือน และสไตล์ไอคอนิกที่ยังคงร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน
La Bomba โดย Carolina Herrera ถ่ายทอดพลังอันไร้ขีดจำกัด ความเป็นธรรมชาติที่เปี่ยมเสน่ห์ และมุมมองอันสดใหม่ของผู้หญิงแบบ Herrera—ผู้ที่เปล่งประกายความเป็นตัวเองผ่านสไตล์และการแสดงออกอย่างแท้จริง และทุกคนสามารถเป็น Carolina Herrera La Bomba ได้ เพียงปลดปล่อยจินตนาการ และกล้าที่จะรู้สึก
นิยามของกลิ่นหอมที่สะท้อนอิสรภาพ
น้ำหอม La Bomba ถ่ายทอดพลังและความโดดเด่นสมชื่อผ่านองค์ประกอบกลิ่นอันทรงพลังในกลิ่นหอมแนวฟลอรัลฟรุตตี้ที่เปล่งประกาย สดชื่น และมีชีวิตชีวาอย่างร่วมสมัย
รังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลก Christophe Raynaud, Quentin Bisch และ Louise Turner เพื่อสร้างสรรค์กลิ่นหอมที่ชัดเจนตราตรึงตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสและถ่ายทอดความรู้สึกทั้งมีชีวิตชีวา และน่าหลงใหล โดยไม่ยึดติดกับกระแสหากแต่สร้างเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างน่าจดจำ
“ในทุกหยดของน้ำหอม ผมต้องการถ่ายทอดจังหวะของชีวิตในเมือง แรงดึงดูดของความปรารถนา และความสุขจากช่วงเวลาที่คาดไม่ถึง” Raynaud กล่าว “นี่คือการเฉลิมฉลองความกล้าและความงดงาม สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เปี่ยมสีสัน และไม่ลดทอนความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง”
โครงสร้างกลิ่น (The Olfactory Pyramid) เปิดตัวด้วยโน้ตที่คาดไม่ถึงอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ด้วยกลิ่นหอมสไตล์ผลไม้ทรอปิคอลจากแก้วมังกร ที่มาพร้อมความหวานฉ่ำและความสดใส เปล่งประกาย มอบความประทับใจแรกที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวา
ถัดมาคือความหอมเย้ายวนของดอกโบตั๋นสายพันธุ์หายาก กลีบดอกแน่นนุ่มและเปี่ยมเสน่ห์ ถูกตีความใหม่ด้วยโทนกุหลาบในสุนทรียะแบบ Maximalism ก่อนผสานเข้ากับดอกลีลาวดี หรือดอกลั่นทม ที่เติมมิติความหอมแบบอบอุ่น เปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์ พร้อมสัมผัสความหรูหราอย่างน่าหลงใหล
ปิดท้ายด้วยเบสวานิลลาโทนอุ่นและเจิดจรัสสกัดด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ทิ้งร่องรอยกลิ่นหอมยาวนานดุจประกายสีทอง อันเป็นเอกลักษณ์ของ Herrera อย่างแท้จริง
หลอมรวมเป็นน้ำหอมวีแกนแนวฟลอรัลฟรุตตี้ ที่รังสรรค์จากส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 86% เสมือนความรื่นรมย์และพลังแห่งสีสันที่ถูกบรรจุไว้ในขวดเดียว
อัญมณีล้ำค่าในรูปแบบขวดน้ำหอม
“หากกลิ่นหอมชวนหลงใหล ขวดน้ำหอมก็ควรน่าตื่นตาไม่แพ้กัน ที่ Carolina Herrera เรามุ่งมั่นก้าวข้ามกรอบเดิม ๆ เพื่อสร้างสรรค์รูปทรงดีไซน์อันโดดเด่นที่สะท้อนความหลงใหลในความงามและวัสดุล้ำค่า” Carolina A. Herrera (แคโรไลนา เฮอร์เรรา) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์น้ำหอมของแบรนด์ กล่าว
คำกล่าวนี้สะท้อนหนึ่งในหัวใจสำคัญของงานออกแบบของแบรนด์ นั่นคือการยกระดับน้ำหอมทุกกลิ่นให้กลายเป็นวัตถุแห่งความปรารถนา ที่งดงาม เหนือกาลเวลา และควรค่าแก่การสะสม
“อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพร้อมสะท้อนบทบาทของแฟชั่นและความงามในการเผยด้านที่เปล่งประกายที่สุดของตัวตน”
La Bomba ถ่ายทอดเสน่ห์ผ่านขวดรูปทรงผีเสื้ออันงดงามดุจอัญมณีล้ำค่า ผีเสื้อสะท้อนพลังสร้างสรรค์และความงามตามธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ Herrera ได้กล่าวว่า “เช่นเดียวกับผีเสื้อที่เราไม่อาจครอบครองได้อย่างแท้จริง แต่กลับทิ้งความประทับใจไว้เสมอ” ผีเสื้อจึงเป็นสัญลักษณ์ของการแปรเปลี่ยน ความหลงใหลในแสง และอิสรภาพแห่งการเคลื่อนไหวขวดถูกขึ้นรูปด้วยแก้วในเฉดสีชมพูและแดงอันโดดเด่น สื่อถึงความเป็นผู้หญิงที่มั่นใจและไม่ต้องขออนุญาตใคร
ฝาขวดได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์เครื่องประดับซิกเนเจอร์ของแบรนด์ตกแต่งด้วยสีทองและประดับด้วยหินโทนกุหลาบ อ้างอิงถึงโรสควอตซ์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักของการออกแบบครั้งนี้
La Bomba จึงไม่ใช่เพียงน้ำหอม แต่คือของล้ำค่าที่น่าครอบครองเป็นทั้งไอเท็มสะสมและเครื่องรางแห่งยุคสมัยใหม่ ถ่ายทอดพลัง ความงาม และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Vittoria Ceretti ตัวแทนของ La Bomba
ด้วยประสบการณ์บนรันเวย์กว่า 400 โชว์ และการขึ้นปก Vogue ถึง 24 ฉบับ Vittoria Ceretti (วิตตอเรีย เซเรตติ) คือหนึ่งในซูเปอร์โมเดลที่นิยามยุคสมัยของเธอ ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์และออร่าที่โดดเด่น เธอสะท้อนพลังบริสุทธิ์ ความมีชีวิตชีวา และความเย้ายวนของ La Bomba ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เซเรตติปรากฏตัวในแคมเปญล่าสุดอย่างน่าจับตามอง ถ่ายทอดผ่านเพลง “I Like It” ของ Cardi B (คาร์ดิ บี), Bad Bunny (แบด บันนี่) และ J Balvin (เจ บัลวิน) บทเพลงฮิตระดับโลกที่สะท้อนพลังของจังหวะ Urban Latin พร้อมส่งต่อแนวคิดของการครอบครองในสิ่งที่ต้องการอย่างมั่นใจและไร้ขีดจำกัด
ลุคทั้งหมดในแคมเปญถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเธอและ La Bomba โดย Wes Gordon (เวส กอร์ดอน) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Carolina Herrera และรังสรรค์ขึ้น ณ อะเทลิเยร์ของแบรนด์ในนิวยอร์ก
เช่นเดียวกับ La Bomba เซเรตติไม่ได้เพียงแค่ปรากฏตัว แต่เธอเปลี่ยนบรรยากาศของทุกพื้นที่ที่ก้าวเข้าไป พร้อมทิ้งร่องรอยอันยากจะลบเลือน ความกล้าหาญ ความเปล่งประกาย และอิสรภาพที่โบยบินอย่างไร้ขีดจำกัด
La Bomba เปรียบเสมือนคำเชิญชวนให้คุณเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และเผยตัวตนในเวอร์ชันที่แท้จริง งดงาม และทรงพลังที่สุดของคุณ
● Carolina Herrera La Bomba Eau de Parfum, 80 ML — 6,970 บาท
● Carolina Herrera La Bomba Eau de Parfum, 50 ML — 5,440 บาท
● Carolina Herrera La Bomba Eau de Parfum, 30 ML — 3,760 บาท
พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่ Siam Paragon, The Emporium, Mega Bangna รวมถึงห้างสรรพสินค้าในเครือ Central และ The Mall เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ