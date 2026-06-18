ฮอนด้าร่วมฉลอง Pride Month เติมความสนุกและเอเนอร์จี้ผ่านคลาสแอโรบิกสุดพิเศษกับ “เบเบ้–ธันย์ชนก”

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมรับ Pride Month อย่าง “Energizing M.O.V.E. – Honda Pride Aerobic Dance” โดย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Move with Pride, Shine with Confidence” ชวนทุกคนมาปลดปล่อยพลังผ่านคลาสแอโรบิกสุดมันส์ สนุกไปกับการออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศสุดคัลเลอร์ฟูล พร้อมร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายในแบบของตัวเอง โดยมี “เบเบ้–ธันย์ชนก” มาร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมอย่างใกล้ชิด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ The M.O.V.E. by Honda ชั้น G Em Glass ศูนย์การค้า EMSPHERE
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและเอเนอร์จี้แบบเกินต้าน เมื่อเหล่าผู้ร่วมกิจกรรมและอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์กว่า 150 คน ต่างจัดเต็มแฟชั่นสีสัน Pride กันมาอย่างสวยงามสมกับคอนเซ็ปต์ “Move with Pride, Shine with Confidence” พร้อมร่วมออกสเต็ปไปกับคลาสแอโรบิกแดนซ์สุดพิเศษที่ผสมผสานทั้งเสียงเพลง ความสนุก และการออกกำลังกายไว้ในกิจกรรมโดยได้ตัวแม่สายสตรองอย่าง “เบเบ้–ธันย์ชนก” มาร่วมนำคลาสและชวนทุกคนขยับไปพร้อมกันอย่างสุดเหวี่ยง อัดแน่นด้วยท่าเต้นสุดไอคอนิคที่มีเฉพาะในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นท่าบิดรถมอเตอร์ไซค์ และท่าซักผ้า ที่ทำเอาสายแดนซ์ปวดขาไปอีกหลายวัน
อีกหนึ่งไฮไลต์ของกิจกรรมคือขบวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 ที่ร่วมสร้างสีสันด้วยการขับเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านสุขุมวิท สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ ออกไปใช้ชีวิตแบบที่ชอบ พร้อมดึงดูดความสนใจจากผู้คนตลอดเส้นทาง และร่วมเติมบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month ให้คึกคักยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้รับ Honda Pride Collection Set ของที่ระลึกสุดพิเศษจำนวนจำกัดที่จัดทำขึ้นสำหรับกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วย Honda T-Shirt และ Bandana Pride Collection สีสันสดใส ช่วยคอมพลีตลุคให้เข้ากับบรรยากาศของงานได้อย่างลงตัว
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่ผสานความสนุก การออกกำลังกาย และพลังของคอมมูนิตี้ Pride เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมสร้างโมเมนต์ดี ๆ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน สามารถติดตามกิจกรรมและความสนุกครั้งต่อไปจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้ที่เพจ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand) เร็ว ๆ นี้