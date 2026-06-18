BONUS SUKI เปิดแล้ววันนี้ที่เมกาบางนา เอาใจสายสุกี้บุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มแบบจัดเต็ม

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และศูนย์รวมความอร่อยของทุกเจเนอเรชัน ต้อนรับการเปิดตัว BONUS SUKI ร้านสุกี้บุฟเฟต์สุดคุ้มที่ทุกคนรอคอย พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ เมกา พาร์ค (Mega Park) ด้วยดีไซน์ของร้านที่มี 2 ชั้น เป็นแห่งแรก เพิ่มพื้นที่ความอร่อยให้กับลูกค้าทุกท่าน
BONUS SUKI พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์บุฟเฟต์สุกี้สุดคุ้มที่สายฟู้ดดี้รอคอย ให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้นนาน 2 ชั่วโมง 15 นาที กับหลากหลายเมนูกว่า 60 รายการ ยกขบวนความอร่อยด้วยวัตถุดิบสุกี้ยอดนิยมอย่างหมูสไลซ์ กุ้งสด ลูกชิ้น และผักสด ไปจนถึงเมนูที่ช่วยเพิ่มสีสันให้มื้ออาหารน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นอย่างกุ้งแก้ว หมูไม้ไผ่ ติ่มซำ และกุ่ยช่ายทอด จับคู่กับน้ำซุปหอมกลมกล่อมและน้ำจิ้มรสเด็ดในสไตล์ที่ถูกใจคนรักสุกี้โดยเฉพาะ ตอบโจทย์ทั้งความอร่อย ความหลากหลาย และความคุ้มค่าในมื้อเดียว
สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านสุกี้บุฟเฟต์ที่ให้ทั้งความอร่อย ความสนุก และความคุ้มค่าในบรรยากาศสุดร่มรื่น ปักหมุดมาที่ BONUS SUKI สาขาเมกาบางนา โซนเมกา พาร์ค ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป