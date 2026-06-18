เมกาบางนา จับมือ “KATSU MIDORI” พร้อมเสิร์ฟความอร่อย

ศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ปักหมุด FOOD DESTINATION แห่งกรุงเทพฯตะวันออก เดินหน้าคัดสรรแบรนด์อาหารคุณภาพและร้านดังระดับอินเตอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว ล่าสุดจับมือ “KATSU MIDORI” ร้านซูชิสายพานอันดับ 1 จากโตเกียว จัดแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ เมกา สไมล์ รีวอร์ด ชวนสายกินและคนรักอาหารญี่ปุ่นสัมผัสความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ พร้อมรับฟรี! คูปองส่วนลด 50 บาท* สำหรับใช้ที่ร้าน KATSU MIDORI ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 69 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยสมาชิกใหม่สามารถรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันเมกาบางนาได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสมัครสมาชิก (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อสมาชิก และจำกัดรวม 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
KATSU MIDORI ร้านซูชิสายพานอันดับ 1 จากโตเกียว โดดเด่นด้วยคอนเซปต์ซูชิสายพานคุณภาพที่เสิร์ฟความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ในบรรยากาศสนุกคึกคัก พร้อมให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับเมนูซูชิหลากหลายที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งเมนูยอดนิยมและเมนูพรีเมียมที่คนรักซูชิไม่ควรพลาด อาทิ โอโทโร่, ชูโทโร่, มากุโระ, ฮามาจิ, แซลมอน, อิคุระ, กุ้งหวาน, โฮตาเตะ, ปลาคินเมได และขาปูชูไวสด รวมถึงเมนูซิกเนเจอร์และเมนูพิเศษที่หมุนเวียนมาเติมเต็มความอร่อยตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีเมนูของหวานสุดน่ารักอย่าง NEKO PUDDING หรือพุดดิ้งแมว อีกหนึ่งไฮไลต์ถูกใจสายคอนเทนต์ ให้ทุกมื้อที่ KATSU MIDORI เต็มไปด้วยความสดใหม่ ความคุ้มค่า และความสนุกในสไตล์ซูชิสายพานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับทุกโอกาส ไม่ว่าจะมารับประทานกับครอบครัว นัดสังสรรค์กับเพื่อน หรือเติมเต็มมื้ออร่อยระหว่างวันที่เมกาบางนา
เมกาบางนาชวนสายกินและคนรักอาหารญี่ปุ่น สมัครสมาชิกใหม่ เมกา สไมล์ รีวอร์ด เพื่อรับสิทธิพิเศษคูปองส่วนลด 50 บาท* สำหรับใช้ที่ KATSU MIDORI ร้านซูชิสายพานอันดับ 1 จากโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 69 *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด