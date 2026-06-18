CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"

CeraVe (เซราวี) มอยซ์เจอไรเซอร์แบรนด์อันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำมากที่สุด และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ชวนชาวด้อมกันแดดมาร่วมเช็กอินที่แลนด์มาร์กท้าแดดสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน "CeraVe Sun Club กันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ" ณ พาร์ค พารากอน เพื่อเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ล่าสุด "CeraVe Suncare" ที่ดูแลครบแบบฉบับเซราวี ด้วยคอนเซปต์ "บล็อกผิว" ปกป้องผิวจากรังสียูวีทำร้ายรวมถึงมลภาวะ และ "เติมเซราไมด์" เพื่อฟื้นบำรุงปราการผิวให้แข็งแรง พร้อมแนะนำ "โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล" ในฐานะ Friend of CeraVe Suncare อย่างเป็นทางการ
หัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ CeraVe Suncare เป็น "กันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ" คือความเชี่ยวชาญด้านปราการผิว โดยในทุกสูตรจะยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของ CeraVe นั่นคือการผสาน UV Filters สูงสุดถึง 6 ชนิด ที่พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ร่วมกับเซราไมด์ที่จำเป็นต่อผิว 3 ชนิด (Ceramide NP, AP, EOP) และ เทคโนโลยี MVE ของเซราวี ที่จะค่อย ๆ ปลดปล่อยสารบำรุงและความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเกราะปกป้องผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดด มอบความอ่อนโยนให้กับผิว ปราศจากน้ำหอมและสารกันเสียพาราเบน และไม่ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขน นอกจากนี้ยังพกพาความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมาเต็มเปี่ยม ด้วยสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรักษ์โลก และไม่ทำร้ายแนวปะการัง
โดย CeraVe ส่งมอบนวัตกรรมกันแดดประสิทธิภาพสูงพร้อมกันถึง 3 สูตร เพื่อตอบโจทย์ทุกสภาพผิวและไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดดเด่นด้วยค่าปกป้องสูงสุด SPF50+ PA++++
1. CeraVe Invisible Dry Touch Fluid Sunscreen (สูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมัน-เป็นสิวง่าย) สูตรไฮไลต์เพื่ออากาศเมืองไทยโดยเฉพาะ! มาพร้อมส่วนผสมของแร่ธาตุธรรมชาติอย่าง Perlite และ Silica ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับความมันส่วนเกิน คุมมันยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เนื้อสัมผัสแห้งไว เบาสบาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยให้เมคอัพไม่เยิ้ม ไม่เป็นคราบขุย และสูตรไม่อุดตันผิว ตอบโจทย์ผิวคนไทยในสภาพอากาศร้อนชื้นได้อย่างไร้ที่ติ
2. CeraVe Invisible Hydrating Fluid Sunscreen (สูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง-แพ้ง่าย) กันแดดเนื้อฟลูอิดบางเบาที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันฝุ่น มลพิษ และ PM2.5 อ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวบอบบาง รวมถึงผิวหลังการทำเลเซอร์หรือหัตถการต่าง ๆ เพราะปราศจากเอธิลแอลกอฮอล์ ไม่ทำให้แสบผิว และยังมาพร้อมความสามารถในการสะท้อนและปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า (HEVL) จากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์ ช่วยลดโอกาสการเกิดฝ้า กระ และจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen (สูตรโลชั่น สำหรับผิวหน้าและผิวกาย) กันแดดที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นกีฬา หรือทริปไปเที่ยวทะเล มีคุณสมบัติกันน้ำและกันเหงื่อได้อย่างดี (Water & Sweat Resistant) เนื้อโลชั่นบางเบา เกลี่ยง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว อ่อนโยนสูงจนสามารถใช้ได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย เหมาะสำหรับเป็นกันแดดประจำบ้านที่ดูแลปกป้องผิวของทุกคนในครอบครัว
ภายในงาน "CeraVe Sun Club กันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ" ยังมีไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! การเปิดตัว "โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล" ในฐานะ Friend of CeraVe Suncare อย่างเป็นทางการ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าด้อมกันแดด นำทีมจัดกิจกรรมร่วมกับชาวด้อมผู้โชคดีอย่างใกล้ชิดบนเวที พร้อมด้วยทัพดาราและแขกรับเชิญสุดฮอต อาทิ ลูค-ภีมสรรค์ โสตางกูร, มิค-เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร, เซิร์ฟ-พชร ศิลปสุนทร และ จาว่า-พบธรรม หรรษา มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวท้าแดดเมืองไทย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมท้าแดดสุดล้ำที่จัดเต็มมุมถ่ายภาพชิค ๆ ให้ได้อวดผิวสวยสตรองลงโซเชียลกันแบบจัดเต็ม
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