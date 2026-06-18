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CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



CeraVe (เซราวี) มอยซ์เจอไรเซอร์แบรนด์อันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำมากที่สุด และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ชวนชาวด้อมกันแดดมาร่วมเช็กอินที่แลนด์มาร์กท้าแดดสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน "CeraVe Sun Club กันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ" ณ พาร์ค พารากอน เพื่อเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ล่าสุด "CeraVe Suncare" ที่ดูแลครบแบบฉบับเซราวี ด้วยคอนเซปต์ "บล็อกผิว" ปกป้องผิวจากรังสียูวีทำร้ายรวมถึงมลภาวะ และ "เติมเซราไมด์" เพื่อฟื้นบำรุงปราการผิวให้แข็งแรง พร้อมแนะนำ "โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล" ในฐานะ Friend of CeraVe Suncare อย่างเป็นทางการ


หัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ CeraVe Suncare เป็น "กันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ" คือความเชี่ยวชาญด้านปราการผิว โดยในทุกสูตรจะยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของ CeraVe นั่นคือการผสาน UV Filters สูงสุดถึง 6 ชนิด ที่พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ร่วมกับเซราไมด์ที่จำเป็นต่อผิว 3 ชนิด (Ceramide NP, AP, EOP) และ เทคโนโลยี MVE ของเซราวี ที่จะค่อย ๆ ปลดปล่อยสารบำรุงและความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเกราะปกป้องผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดด มอบความอ่อนโยนให้กับผิว ปราศจากน้ำหอมและสารกันเสียพาราเบน และไม่ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขน นอกจากนี้ยังพกพาความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมาเต็มเปี่ยม ด้วยสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรักษ์โลก และไม่ทำร้ายแนวปะการัง


โดย CeraVe ส่งมอบนวัตกรรมกันแดดประสิทธิภาพสูงพร้อมกันถึง 3 สูตร เพื่อตอบโจทย์ทุกสภาพผิวและไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดดเด่นด้วยค่าปกป้องสูงสุด SPF50+ PA++++

1. CeraVe Invisible Dry Touch Fluid Sunscreen (สูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมัน-เป็นสิวง่าย) สูตรไฮไลต์เพื่ออากาศเมืองไทยโดยเฉพาะ! มาพร้อมส่วนผสมของแร่ธาตุธรรมชาติอย่าง Perlite และ Silica ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับความมันส่วนเกิน คุมมันยาวนานถึง 12 ชั่วโมง เนื้อสัมผัสแห้งไว เบาสบาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยให้เมคอัพไม่เยิ้ม ไม่เป็นคราบขุย และสูตรไม่อุดตันผิว ตอบโจทย์ผิวคนไทยในสภาพอากาศร้อนชื้นได้อย่างไร้ที่ติ

2. CeraVe Invisible Hydrating Fluid Sunscreen (สูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง-แพ้ง่าย) กันแดดเนื้อฟลูอิดบางเบาที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันฝุ่น มลพิษ และ PM2.5 อ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวบอบบาง รวมถึงผิวหลังการทำเลเซอร์หรือหัตถการต่าง ๆ เพราะปราศจากเอธิลแอลกอฮอล์ ไม่ทำให้แสบผิว และยังมาพร้อมความสามารถในการสะท้อนและปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า (HEVL) จากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์ ช่วยลดโอกาสการเกิดฝ้า กระ และจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen (สูตรโลชั่น สำหรับผิวหน้าและผิวกาย) กันแดดที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นกีฬา หรือทริปไปเที่ยวทะเล มีคุณสมบัติกันน้ำและกันเหงื่อได้อย่างดี (Water & Sweat Resistant) เนื้อโลชั่นบางเบา เกลี่ยง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว อ่อนโยนสูงจนสามารถใช้ได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย เหมาะสำหรับเป็นกันแดดประจำบ้านที่ดูแลปกป้องผิวของทุกคนในครอบครัว


ภายในงาน "CeraVe Sun Club กันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ" ยังมีไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! การเปิดตัว "โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล" ในฐานะ Friend of CeraVe Suncare อย่างเป็นทางการ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าด้อมกันแดด นำทีมจัดกิจกรรมร่วมกับชาวด้อมผู้โชคดีอย่างใกล้ชิดบนเวที พร้อมด้วยทัพดาราและแขกรับเชิญสุดฮอต อาทิ ลูค-ภีมสรรค์ โสตางกูร, มิค-เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร, เซิร์ฟ-พชร ศิลปสุนทร และ จาว่า-พบธรรม หรรษา มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวท้าแดดเมืองไทย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมท้าแดดสุดล้ำที่จัดเต็มมุมถ่ายภาพชิค ๆ ให้ได้อวดผิวสวยสตรองลงโซเชียลกันแบบจัดเต็ม




ร่วมพิสูจน์นวัตกรรม เซราวีกันแดดตัวจบ บล็อกยูวี+เติมเซราไมด์ ทั้ง 3 สูตร ได้แล้ววันนี้ มีจำหน่ายที่ Watson, Boots, Eve and Boy, Beautrium, Lazada, Shopee, Konvy, TikTok Shop, ร้านขายยา และโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ









CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"
CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"
CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"
CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"
CeraVe Sun Club เปิดตัวนวัตกรรม "เซราวีกันแดดตัวจบที่หมอผิวแนะนำ"
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