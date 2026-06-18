กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมจัดงาน “TCEX 2026” ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ดันครีเอเตอร์ไทยสู่สากล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “Thailand Creator and Content Expo 2026” (TCEX 2026) มหกรรมซอฟต์พาวเวอร์และทรัพย์สินทางปัญญาแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือและผลักดันศักยภาพครีเอเตอร์และผู้ประกอบการไทยกว่า 250ราย สู่เวทีสากล โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 – 16.45 น. ณ SCBx Next Tech ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ภายในงานพบกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 ฉบับ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ 3 แพลตฟอร์มระดับโลก (Lazada, Shopee, TikTok) เพื่อคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมระบบนิเวศสร้างสรรค์ไทยอย่างครบวงจร พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ“อนาคตครีเอเตอร์ไทยสู่สากล”พร้อมเปิดตัว “บอร์ดเกมหมูเด้ง” โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และชมบูธจัดแสดงตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไทย ก่อนจะเปิดฉากมหกรรมจริงระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2569 ณ พารากอน ฮอลล์, เน็กซ์ฮอลล์ และสยามเซ็นเตอร์
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “Thailand Creator and Content Expo 2026” (TCEX 2026) ได้ที่ www.tcexthailand.com และ Facebook: กรมทรัพย์สินทางปัญญา