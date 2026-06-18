“คริส จาติกรัตน์” เปิดตัวบูติกดูเพล็กซ์ใหม่ ณ วัน แบงค็อก

คอร์ติน่า วอทช์ (Cortina Watch) เปิดตัว “บูติก ปาเต็ก ฟิลิปป์” (Patek Philippe) แห่งใหม่ ณ วัน แบงค็อก ในรูปแบบดูเพล็กซ์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บ่งบอกถึงการเริ่มต้นบทใหม่ของสัมพันธภาพอันยาวนานระหว่าง คอร์ติน่า วอทช์ และปาเต็ก ฟิลิปป์ ที่เริ่มต้นในปี 2547 จากวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการดำรงรักษาประเพณีการผลิตนาฬิกา และความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่นักสะสมผู้เปี่ยมด้วยรสนิยมอันพิถีพิถัน
ดีพาร์ ชาทรัช (Deepa Chatrath) กก.ผจก.ปาเต็ก ฟิลิปป์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “บูติกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อประเทศไทยและภูมิภาคนี้ และที่นี่จะเป็นสถานที่ที่งานฝีมือ มรดกอันทรงคุณค่า เพื่อให้บริการนักสะสมรุ่นเก่า ตลอดจนนักสะสมรุ่นใหม่ที่จะสืบสานตำนานของเราในอนาคต”
ด้าน คริส จาติกรัตน์ แห่งคอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ปาเต็ก ฟิลิปป์ ในการเปิดตัวบูติกใหม่แห่งนี้ ที่ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรและอนาคตที่เรามีร่วมกัน”