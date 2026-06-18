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เซเลบนักกอล์ฟเติมเต็มไลฟ์สไตล์ ร่วมสังสรรค์ผ่านการแข่งขัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นารินทร์ ศศิพิบูลย์
บจก.ธนบุรีพานิช จัดกิจกรรมกอล์ฟระดับอัลตร้าพรีเมียม “MercedesTrophy 2026 by Thonburi Phanich” รอบคัดเลือก ณ สนามสยามคันทรีคลับ กรุงเทพ ในแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มลูกค้า Mercedes-Benz ไว้ด้วยกัน พร้อมเฟ้นหานักกอล์ฟฝีมือยอดเยี่ยม 32 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ MercedesTrophy Thailand 2026 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ โดยมีคนดังและผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำร่วมงาน อาทิ คณะแพทย์และผู้บริหารจาก โรงพยาบาลสมิติเวช ได้แก่ นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร, นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์, ร.อ.นพ. ศรัณย์ อินทกุล, นพ. นิวัฒน์ จี้กังวาฬ และพัฒพงษ์-ปรียามล ธนวิสุทธิ์ ทั้งยังมี เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ร่วมสร้างสีสันในช่วง Dinner Experience

นารินทร์ ศศิพิบูลย์
การแข่งขันรอบคัดเลือกนี้ ธนบุรีพานิชยังได้มอบรางวัลพิเศษ Hole-in-One เป็นรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 250+ รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อสร้างความตื่นเต้นและเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขัน และผู้ชนะจากรอบ Final จะได้เข้าร่วมชมการแข่งขัน The Open Championship 2027 ณ สนาม St Andrews ประเทศสกอตแลนด์

นารินทร์ ศศิพิบูลย์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และปภณ วิริยะพันธุ์

นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์

พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์

นพ. นิวัฒน์ จี้กังวาฬ, นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร, นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ และร.อ.นพ. ศรัณย์ อินทกุล



นารินทร์ ศศิพิบูลย์
นารินทร์ ศศิพิบูลย์
นารินทร์ ศศิพิบูลย์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และปภณ วิริยะพันธุ์
นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์
พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์
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