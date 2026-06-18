เซเลบนักกอล์ฟเติมเต็มไลฟ์สไตล์ ร่วมสังสรรค์ผ่านการแข่งขัน

บจก.ธนบุรีพานิช จัดกิจกรรมกอล์ฟระดับอัลตร้าพรีเมียม “MercedesTrophy 2026 by Thonburi Phanich” รอบคัดเลือก ณ สนามสยามคันทรีคลับ กรุงเทพ ในแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มลูกค้า Mercedes-Benz ไว้ด้วยกัน พร้อมเฟ้นหานักกอล์ฟฝีมือยอดเยี่ยม 32 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ MercedesTrophy Thailand 2026 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ โดยมีคนดังและผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำร่วมงาน อาทิ คณะแพทย์และผู้บริหารจาก โรงพยาบาลสมิติเวช ได้แก่ นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร, นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์, ร.อ.นพ. ศรัณย์ อินทกุล, นพ. นิวัฒน์ จี้กังวาฬ และพัฒพงษ์-ปรียามล ธนวิสุทธิ์ ทั้งยังมี เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ร่วมสร้างสีสันในช่วง Dinner Experience
การแข่งขันรอบคัดเลือกนี้ ธนบุรีพานิชยังได้มอบรางวัลพิเศษ Hole-in-One เป็นรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 250+ รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อสร้างความตื่นเต้นและเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขัน และผู้ชนะจากรอบ Final จะได้เข้าร่วมชมการแข่งขัน The Open Championship 2027 ณ สนาม St Andrews ประเทศสกอตแลนด์