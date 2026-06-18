“เดอะ เมคเกอร์” ฉลองเกียรติยศแห่งวงการ Aesthetic ไทย

เนติกาญจน์ เปาโสภา Co-Founder บจก.เดอะ เมคเกอร์ และอมราภรณ์ บุษยลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ จัดงาน “Divine Elegance Night & New Essential Launch” สุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับเวิลด์คลาส พร้อมมอบรางวัล “THE MAKER x CLINABOM Prestige Awards 2026” เพื่อฉลองความสำเร็จและตอกย้ำมาตรฐานใหม่ของวงการ Medical Aesthetic ไทย ณ ห้องอาหาร ลอร์ด จิมส์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
ภายในงานมีบุคคลสำคัญในแวดวงความงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน นักธุรกิจ และเซเลบริตีจากหลากหลายวงการ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง อาทิ สนั่น อังอุบลกุล, พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์, กนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์, พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ์ และอธิชาติ ชุมนานนท์ โดยมี อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ รับหน้าที่พิธีกรตลอดค่ำคืน พร้อมดื่มด่ำกับประสบการณ์ Luxury Fine Dining โดย เชฟโดมินิก บูญองด์
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาชาคุณภาพมาตรฐานสากล “ZP Numecaine 10” อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งผลิตโดย บจก.ที.แมน.ฟาร์มา พร้อมการมอบรางวัล “CLINABOM Prestige Awards 2026” เพื่อเชิดชูสถานประกอบการด้านความงามและพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี โดยรางวัล TOP SPENDER CLINABOM Elite Aesthetic Partner 2025 ตกเป็นของ The Tree Clinic, Korawin Clinic และ Class Clinic