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ชวิน นันทเทิม ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่าน Interactive Talk

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชวิน นันทเทิม กรรมการบริหาร บมจ.โอซีซี และผู้ก่อตั้งร้านตัดผมชาย BLACK AMBER ร่วมถ่ายทอดความรู้ภายใต้แนวคิด “แบรนด์คือเอกลักษณ์ ไม่ใช่แค่สินค้า เปลี่ยนของที่คุณขายให้เป็นแบรนด์ที่ถูกเลือก” โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่าน Interactive Talk ใหัวข้อ ความหมายของแบรนด์ พร้อมทำเวิร์กชอป Brand Promise & Brand Book ณ Co-Working Space อาคารโอซีซี


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เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี และ ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา แถลงข่าวเตรียมเปิด “เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” (Central Northville) วันที่ 3 ก.ค. 69 โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ ‘The New District of North Bangkok’ ที่ผสานแนวคิด Biophilic Design แห่งแรกของประเทศ เชื่อมธรรมชาติกับวิถีชีวิตเมือง โดยมี วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์, จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์, รุจิเรศ นีรปัทมะ, ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ, ยลดา รองหานาม, สุริยัน บุญยมโนนุกุล ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเซส

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พญ. อัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ (เวชศาสตร์ป้องกัน) ผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club by NUTREPREME จัดกิจกรรม “The Gentle Gut Balance Experience” โดยมี พัชรี ชินะศิริ ผู้แทนอาวุโส บจก.นิวทรีพรีม และผศ.ดร. เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชะลอวัย ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกความลับของลำไส้”

ชวิน นันทเทิม ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่าน Interactive Talk
ชวิน นันทเทิม ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่าน Interactive Talk
ชวิน นันทเทิม ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่าน Interactive Talk