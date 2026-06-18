ชวิน นันทเทิม ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่าน Interactive Talk

ชวิน นันทเทิม กรรมการบริหาร บมจ.โอซีซี และผู้ก่อตั้งร้านตัดผมชาย BLACK AMBER ร่วมถ่ายทอดความรู้ภายใต้แนวคิด “แบรนด์คือเอกลักษณ์ ไม่ใช่แค่สินค้า เปลี่ยนของที่คุณขายให้เป็นแบรนด์ที่ถูกเลือก” โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่าน Interactive Talk ใหัวข้อ ความหมายของแบรนด์ พร้อมทำเวิร์กชอป Brand Promise & Brand Book ณ Co-Working Space อาคารโอซีซี
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เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี และ ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา แถลงข่าวเตรียมเปิด “เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” (Central Northville) วันที่ 3 ก.ค. 69 โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ ‘The New District of North Bangkok’ ที่ผสานแนวคิด Biophilic Design แห่งแรกของประเทศ เชื่อมธรรมชาติกับวิถีชีวิตเมือง โดยมี วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์, จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์, รุจิเรศ นีรปัทมะ, ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ, ยลดา รองหานาม, สุริยัน บุญยมโนนุกุล ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเซส
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พญ. อัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ (เวชศาสตร์ป้องกัน) ผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club by NUTREPREME จัดกิจกรรม “The Gentle Gut Balance Experience” โดยมี พัชรี ชินะศิริ ผู้แทนอาวุโส บจก.นิวทรีพรีม และผศ.ดร. เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชะลอวัย ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกความลับของลำไส้”