พระรูป “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ในความทรงจำ เหล่าคนดังน้อมถวายความอาลัย

เป็นความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั้งประเทศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง กับข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระธิดาอันเป็นที่รักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหล่าพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงาม พระเมตตา และพระปรีชาสามารถในทุกด้าน ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความห่วงใยต่อพสกนิกรทุกคน ชาวไทยน้อยใหญ่จึงต่างโพสต์แสดงความอาลัยในทุกช่องทาง เซเลบออนไชน์จึงขอนำโพสต์บางส่วนของเหล่าผู้ที่เคยถวายงานใกล้ชิด เหล่าราชนิกูล สหายร่วมชั้นเรียน และผู้ที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าอย่างไม่ถือพระองค์ เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระกรุณาคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ภาพความทรงจำของ ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์, ม.ร.ว. แม้นนฤมาส ยุคล และ ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
ภาพในอดีตที่โพสต์โดย ม.ร.ว. ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล
ภาพที่เคยถวายงานรับใช้ โพสต์โดย พลตรีพัชร รัตตกุล
ภาพในความทรงจำของ สงกรานต์ เตชะณรงค์
ภาพความประทับใจของ สรัญทร เตชะไพบูลย์
ครอบครัววรรธนะสินเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพในอดีตอันงดงามของ อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พระรูปวัยเยาว์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กับปัทมวดี เสนาณรงค์
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในรั้วโรงเรียนราชินี โพสต์โดย ดาว-อภิสรา เกิดชูชื่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ภาพประทับใจของ เอกมล อรรถกมล ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์
ภาพจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยปี 2001 โพสต์โดย ทิพนันท์ ไกรฤกษ์
ศุภชัย เจียรวนนท์ เข้าเฝ้าสนองเบื้องยุคลบาท
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฉายพระรูปกับพระญาติสนิท-วฤธ หงสนันทน์
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวัยเยาว์ โพสต์โดย เคน-ขันธ์เพชร สารสาส
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ฉายพระรูปร่วมกับรัตนประภา ดิศวัฒน์
พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ โพสต์ถวายความอาลัยในนาม บจก.แอตเตอลิเยร์ พิจิตรา
ภาพความทรงจำของ ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์, ม.ร.ว. แม้นนฤมาส ยุคล และ ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
ภาพในอดีตที่โพสต์โดย ม.ร.ว. ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล
ภาพที่เคยถวายงานรับใช้ โพสต์โดย พลตรีพัชร รัตตกุล
ภาพในความทรงจำของ สงกรานต์ เตชะณรงค์
ภาพความประทับใจของ สรัญทร เตชะไพบูลย์
ครอบครัววรรธนะสินเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพในอดีตอันงดงามของ อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พระรูปวัยเยาว์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กับปัทมวดี เสนาณรงค์
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในรั้วโรงเรียนราชินี โพสต์โดย ดาว-อภิสรา เกิดชูชื่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ภาพประทับใจของ เอกมล อรรถกมล ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์
ภาพจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยปี 2001 โพสต์โดย ทิพนันท์ ไกรฤกษ์
ศุภชัย เจียรวนนท์ เข้าเฝ้าสนองเบื้องยุคลบาท
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฉายพระรูปกับพระญาติสนิท-วฤธ หงสนันทน์
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวัยเยาว์ โพสต์โดย เคน-ขันธ์เพชร สารสาส
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ฉายพระรูปร่วมกับรัตนประภา ดิศวัฒน์
พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ โพสต์ถวายความอาลัยในนาม บจก.แอตเตอลิเยร์ พิจิตรา