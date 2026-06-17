พิธีวิวาห์สุดอลังในต่างแดน ของ 3 คู่ซุปตาร์จีน

เมื่อถึงวันสำคัญของชีวิต อย่าง วันวิวาห์ บรรดาเซเลบริตีคนดังทั้งหลายที่มีเงินถุงเงินถัง ต่างพากันจัดเต็มแบบไม่น้อยหน้ากัน เพราะจะแต่งงานทั้งทีต้องไม่ธรรมดา อย่าง บรรดาคู่รักซุปตาร์จีน 3 คู่นี้ ที่งานแต่งของเขาถือเป็นตำนาน เพราะยกโขยงเพื่อนฝูง ญาติมิตร ไปจัดงานแสนโรแมนติกในต่างแดน
เริ่มจากคู่แรกที่เพิ่งเป็นข่าวดังล่าคือ งานแต่งของ “มาริโอ โฮ” หรือ เหอโหยวจวิน ทายาทของเจ้าพ่อกาสิโนแห่งมาเก๊า กับนางแบบสาวตัวท็อปของจีน “หมิง ซี” หรือ ซีเมิ่งเหยา ซึ่งจัดที่ปราสาทดังในฝรั่งเศส ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางแขกเหรื่อคนดังระดับโลก
ที่ฮือฮาไปทั่วโลกเพราะจัดที่ “มง แซง มีเชล” มหาวิหารโบราณบนเกาะหินกลางทะเลในนอร์มังดี หนึ่งในแลนด์มาร์คของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และถือเป็นงานแต่งแรกในรอบ 1 พันปี ที่จัดขึ้นที่นี่ โดยใช้เวลาดำเนินการยาวนานกว่า 1 ปีในการเตรียมการ มีข่าวว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ 1 พันล้านบาท ทั้งค่าเช่าสถานที่ ค่าขออนุญาต ค่าตกแต่งที่ต้องส่งตรงทั้งข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ ของประดับ รวมถึงชุดแต่งงานและเครื่องประดับของบ่าวสาวที่ได้แบรนด์ดัง อย่าง Dior, Chanel, Givenchy
แต่ขนหน้าแข้งไม่ร่วงแน่นอน เพราะเจ้าบ่าวเป็นถึงทายาท “สแตนลี่ โฮ” เจ้าพ่อกาสิโนของมาเก๊า ที่มีทรัพย์สินสูงกว่า 6 หมื่นล้านเลยทีเดียว
ส่วนอีกคู่คือน้องสาวของ มาริโอ โฮ อย่าง “ลอรินดา โฮ” ที่แต่งงานกับพระเอกสุดหล่อ “โต๊วเซียว” ไปเมื่อ 3 ปีก่อน ได้พากันไปทำพิธีสำคัญที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ปิดโรงแรมหรู อย่าง ซิกเซนส์ จัดงานแต่งสุดแสนโรแมนติก ทุ่มงบราว 3 ร้อยล้านบาท ทั้งเหมาโรงแรม จ้างเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนอำนวนความสะดวก และตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สีขาว ทั้งบริเวณเนรมิตให้เป็นสรวงสวรรค์ริมทะแลตามความต้องการของเจ้าสาว
อีกหนึ่งตำนานที่ไม่มีใครลบล้างได้ ต้องยกให้กับคู่รักซุปตาร์ของวงการจีน อย่าง “เหลียงเฉาเหว่ย” กับ “หลิวเจียหลิง” ที่นับเป็นงานแต่งระดับท็อปแรกๆ ที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อ 18 ปีก่อน เพราะทั้งคู่บินไปแต่งงานกันที่ภูฏาน นอกจากคนดังในแวดวงสังคมของจีนบินไปร่วมงานแล้ว ยังได้รับเกียรติจากราชวงศ์ภูฏานเข้าร่วมพิธี และยังได้เข้าไปถ่ายภาพในพระราชวังและวัดสำคัญ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อน ทั้งคู่ก็ได้จัดทริปกลับไปเที่ยวภูฏานระลึกความหลังครบรอบ 16 ปีของการแต่งงานอีกด้วย