เทรนด์ Wellness Lifestyle มาแรง! Clinique ยกระดับสกินแคร์ผสานการดูแลผิวและสุขภาพ

Clinique ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์สกินแคร์ที่เข้าใจการดูแลผิวในมิติที่กว้างกว่าเดิม ผ่านการร่วมมือกับ Jojai Wellness Club และ Bangkok Yoga Diary จัดกิจกรรม “The Ocean Rituals Yoga on The Beach presented by Clinique” ประสบการณ์ Wellness ริมทะเลที่เชื่อมโยงการดูแลผิว สุขภาพ และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
กิจกรรมครั้งนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนแนวคิดของ Clinique ที่เชื่อว่า “Good Skin Can Be Created” หรือผิวสุขภาพดีสามารถสร้างได้ เมื่อการดูแลผิวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขั้นตอนการใช้สกินแคร์ แต่เชื่อมโยงกับการดูแลตัวเองในทุกมิติ ตั้งแต่ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ การพักผ่อน การเคลื่อนไหว ไปจนถึงสกินแคร์รูทีนที่ตอบโจทย์ผิวและไลฟ์สไตล์ในแต่ละวัน ชวนผู้ร่วมงานสัมผัสประสบการณ์การดูแลตัวเองแบบ Holistic Self-Care ที่ทำให้การดูแลผิวกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Wellness Ritual ในชีวิตประจำวัน
เริ่มต้นวันด้วย Sunrise Yoga ริมทะเล เพื่อช่วยปลุกพลังร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจ และเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านมื้ออาหารและการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองในบรรยากาศสบาย ๆ สะท้อนให้เห็นว่า Wellness ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมส่วนบุคคล แต่ยังเป็นช่วงเวลาของการเชื่อมโยงกับผู้คนและคอมมูนิตี้ที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกัน
ภายในงาน กิจกรรมถูกออกแบบเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อสะท้อนจังหวะการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันในหนึ่งวัน ตั้งแต่การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ไปจนถึงการฟื้นบำรุงผิวในช่วงเย็น โดย Clinique นำสกินแคร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Wellness Ritual อย่างเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนการดูแลผิวจากขั้นตอนในรูทีน ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ ความรู้สึก และการดูแลตัวเองในชีวิตจริง
ขณะเดียวกัน Clinique ยังตอกย้ำความสำคัญของการปกป้องผิวในกิจวัตรตอนเช้า ผ่าน Clinique Even Better City Block Damage Defense UV Primer SPF50 PA++++ ผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรใหม่ที่อัปเกรดการปกป้องผิวให้ดียิ่งขึ้น ช่วยปกป้องผิวจาก 5 ปัจจัยทำร้ายผิว พร้อมเผยผิวเปล่งประกายสุขภาพดี ด้วยเนื้อสัมผัสบางเบาที่สามารถใช้เป็นไพร์มเมอร์ก่อนเมคอัพ และช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้น
เมื่อสิ้นสุดวัน Sunset Session ถูกออกแบบให้เป็นโมเมนต์ของการผ่อนคลายและฟื้นบำรุงผิวที่ผ่านการใช้ชีวิตมาตลอดวัน ด้วย Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Gel Cream มอยส์เจอไรเซอร์เจลครีมเนื้อบางเบา ที่ซึมซาบลึก 10 ชั้นผิว ด้วย Auto-Replenishing Technology ผสาน Aloe Bioferment และ Hyaluronic Acid ช่วยเติมและกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนาน 100 ชั่วโมง เพื่อผิวโกลว์ ฉ่ำ นานแม้ล้างออก
ผลิตภัณฑ์ Clinique วางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ Clinique ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Central, The Mall และ Siam Paragon รวมถึง Sephora, EVEANDBOY และช่องทางออนไลน์