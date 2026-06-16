2 สาว “แตงกวา & เหนือ” โชว์ยิ้มฟันขาวร่วมงานเปิดตัวยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสูตรใหม่

usmile แบรนด์นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากระดับโลก (Professional Oral Care Brand) เปิดตัว “usmile Optical White 2.0” ยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ The Leading Brand of Smart Oral Care ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานองค์ความรู้ด้านทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก แซม หยาง ผู้อำนวยการ usmile ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ หมอเณ็ฐ-นพ.ปวริศ ทวีรุจจนะ แพทย์ด้านความงามและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก เทรนด์ความงามยุคใหม่ และบทบาทของนวัตกรรมในการยกระดับความมั่นใจผ่านรอยยิ้มที่ดีต่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ usmile Optical White 2.0 ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Natural Optical Whitening System โดยผสานเทคโนโลยี Purple Corrector Technology หรือเม็ดสีม่วงที่ทำงานตามหลัก Optical Color Correction ช่วยปรับสมดุลโทนสีเหลืองบนผิวฟัน ทำให้ฟันดูขาวและกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อม Triple Enzyme Technology ที่ช่วยลดและขจัดคราบสะสมจากอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะชา กาแฟ และเครื่องดื่มสีเข้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันดูหมองคล้ำ
อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเปิดตัวในครั้งนี้คือการปรากฏตัวของ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ และ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ สองนักแสดงจากซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ usmile Optical White 2.0 พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากหลากหลายวงการที่มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดของแบรนด์อย่างใกล้ชิด
แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ กล่าวว่า “สำหรับแตงกวา รอยยิ้มเป็นส่วนสำคัญของบุคลิกภาพและความมั่นใจค่ะ หลังจากได้ลองใช้ usmile Optical White 2.0 รู้สึกชอบตรงที่ฟันดูสะอาดและขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมให้ความรู้สึกสดชื่นหลังการแปรงในทุกวัน เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ช่วยเสริมความมั่นใจได้จริงค่ะ” ขณะที่ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ เผยว่า “เหนือชอบยาสีฟันยูสไมล์ออปติคัลสีม่วงตรงที่ให้ทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากและความรู้สึกพรีเมียมในเวลาเดียวกัน ทั้งกลิ่น รสสัมผัส และความสดชื่นหลังการใช้งาน ทำให้การแปรงฟันในแต่ละวันกลายเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกดีขึ้นและช่วยให้มั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นด้วยค่ะ”
การเปิดตัว usmile Optical White 2.0 ในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ usmile ในการก้าวสู่การเป็น The Leading Brand of Smart Oral Care ผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของผู้คนในระยะยาว