คนดัง LGBTQ+ หลากวงการ เปิดตัวอย่างเต็มภาคภูมิ

นี่คือบุคคลมีชื่อเสียงจากแวดวงกีฬา การเมือง และบันเทิง ที่ประกาศตัวตนว่า “ฉันเป็น” อย่างภาคภูมิใจ
:: โคลอี้ เกรซ มอเร็ตซ์
นักแสดงสาวชาวอเมริกัน (จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Hugo’) เปิดเผยว่าตนเองเป็นเลสเบี้ยนเมื่อช่วงปลายปี 2024 พร้อมแสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยการหาเสียงให้กับ “กมลา แฮร์ริส” ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
:: ดิมิทรี ปาวาเด
เมื่อพาราลิมปิกที่ปารีสปิดฉากลง นักกระโดดไกลชาวฝรั่งเศสได้พูดถึงอัตลักษณ์ของตนเองผ่านโพสต์บนไอจีว่า “วันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้า ฝ่าฟัน และเดินหน้าต่อไป ไม่ว่าใครจะพูดหรือคิดอย่างไรเกี่ยวกับผม ใช่...ผมตัวเตี้ย มีเชื้อสายผสม ขาเดียว และที่สำคัญที่สุดคือเป็นเกย์!”
:: ลุยซา เจคอบสัน
นักแสดงนำวัย 35 จากซีรีส์ ‘The Gilded Age’ เปิดเผยตัวตนบนไอจีว่า “ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่แสนสุข” พร้อมอีโมจิธงสีรุ้งและหัวใจเปลวไฟ เธอเป็นลูกสาวของ “เมอริล สตรีป” ซึ่งเผยว่าเป็นเลสเบี้ยนวันเกิดของแม่พอดี
:: ฌอน กันน์
นักว่ายน้ำในโอลิมปิก 2016 ที่ริโอเดจาเนโร เพิ่งตระหนักว่าตัวเองเป็นเกย์ตอนที่ว่ายน้ำอยู่ในทีมวิทยาลัยเคนตักกี้ เขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองมานาน บอกเพียงกับครอบครัวและเพื่อนๆ ที่บ้านเกิดในซิมบับเว ที่ซึ่งกลุ่ม LGBTQ+ ยังต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการกดขี่ข่มเหง
:: เจสสิกา แมดเซน
นักแสดงจากซีรีส์ ‘Bridgerton’ ประกาศผ่านไอจีเพื่อฉลอง Pride Month “ฉันรักผู้หญิงคนหนึ่ง และฉันก็ภูมิใจในความรักนี้อย่างเปิดเผย!” ซึ่งได้รับยอดไลก์มากกว่า 50,000 ครั้งภายในสองวัน โดยมีเพื่อนร่วมงานใน ‘Bridgerton’ ที่สนับสนุนเธอด้วย
:: คาลิด
นักดนตรีชาวอเมริกันถูกเพื่อนร่วมงานเปิดเผยเพศวิถีของเขาบนโซเชียลมีเดีย และเขาก็ตอบโต้ด้วยการโพสต์ภาพธงสีรุ้งตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์สามตัวและข้อความว่า “เอาละ ทีนี้มาว่ากันเรื่องต่อไป ฮ่าฮ่าฮ่า” และบอกอีกว่า “เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผมไม่ละอายใจในเรื่องเพศของตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องของใครทั้งนั้น แต่ผมก็โอเคกับตัวเอง”
:: เคลลี มารี ทราน
“ฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะมาก่อน แต่ฉันเป็นคนรักเพศเดียวกัน” นักแสดงสาวชาวแคลิฟอร์เนีย มีพ่อแม่เป็นชาวเวียดนาม เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vanity Fair ว่า ภาพยนตร์รีเมคเรื่อง ‘The Wedding Banquet’ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเปิดเผยตัวตน
:: แจ็ค แชมเบอร์ส
รัฐมนตรีชาวไอริชเปิดเผยว่าเป็นเกย์ในไอจี โดยเขาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆ เป็นอย่างดี เขายอมรับว่าบางครั้งการพูดถึงชีวิตส่วนตัวในฐานะนักการเมืองอาจเป็นเรื่องยาก “แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือ การซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และต่อทุกคนในบทบาทของผมในการรับใช้สาธารณะ”
:: มาเรน มอร์ริส
“ฉันมีความสุขที่ได้เป็นตัว B ใน LGBTQ+” พร้อมอวยพรให้ผู้ติดตามไอจีของเธอ “สุขสันต์วันไพร์ด” นักร้องชาวเท็กซัสเคยแต่งงานกับ “ไรอัน เฮิร์ด” และมีลูกชายหนึ่งคน แต่แยกทางกันในปี 2023
:: มาริโอ อัลคาลเด
กลายเป็นนักสู้วัวกระทิงคนแรกที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์ เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปน เขาคิดต่างจากนักสู้วัวกระทิงคนอื่นๆ “รสนิยมของผมไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานในการสู้วัวกระทิง รวมถึงด้านการเมืองหรือด้านเพศด้วย”