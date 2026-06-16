Omazz เปิดตัว “ซอนญ่า สิงหะ” ขยายสู่ Wellness Lifestyle Brand

“Omazz” แบรนด์ที่นอนและเครื่องนอนลักชัวรีจากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวแคมเปญ “The Journey of Peace” พร้อมแต่งตั้ง “ซอนญ่า สิงหะ” เป็น Brand Ambassador คนใหม่ สะท้อนถึงคุณค่าร่วมกันระหว่างบุคคลและแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความสมดุลของชีวิต การดูแลตัวเอง ครอบครัว และการใช้เวลาอย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด The Journey of Peace ที่ Omazz ต้องการสื่อสารในปี 2026
พร้อมเปิดตัว Omazz PRIVÉ โปรแกรมสมาชิกภายใต้แนวคิด “A Private World of Peace” ที่มุ่งสร้าง Community ของผู้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมด้าน Wellness, Lifestyle และ Exclusive Experiences โดยต่อยอดจากความสำเร็จของกิจกรรมร่วมกับ Omazz Ambassadors อาทิ โปรจีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, โปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และโปรเกะ-โคสุเกะ ฮามาโมโตะ รวมถึงกิจกรรมพิเศษร่วมกับ ซอนญ่า สิงหะ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.โอมาซซ์ โฮลดิ้ง ผู้แทนจำหน่ายและบริหารแบรนด์ Omazz ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ให้การต้อนรับพร้อมคณะผู้บริหาร