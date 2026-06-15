ปลาวาฬ วรสิทธิ์" แห่งศรีพันวา ภูเก็ต ฟินกับบริการเกาหลัง!

"ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ" ผู้บริหารแห่งศรีพันวา ภูเก็ต ทดลองใช้บริการเกาหลัง ที่ตนเองได้เชิญให้ "ออม-ดุสิตา สิริมงคลพาณิชย์" เจ้าของร้าน GaoGao Therapy Studio (เกาเกา เธอราพี สตูดิโอ) ผู้ก่อตั้งธุรกิจบริการ "เกาหลังผ่อนคลาย" เจ้าแรกในประเทศไทย มาคอลแลบส์กับ cool spa ที่ศรีพันวา ภูเก็ต โดยออมได้สอนการเกาหลังในแบบของร้านเธอด้วยตัวเอง
นับว่าเป็นกิจกรรมธรรมดา ที่มาเป็นอาชีพที่ช่วยผ่อนคลาย แถมบำบัดความเครียดได้ดีทีเดียว
งานนี้สบายเสี่ยวาฬเขาแหละ ดูฟินมาก แถมคันเมื่อไหร่ก็แวะมาได้แบบสะดวกกันเลยทีเดียว ไม่ต้องบินมาใช้บริการถึงกรุงเทพฯ ให้เหนื่อย ถือว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการผ่อนคลายตัวเองจริงๆ
#CelebOnline #celeb #gossip #วรสิทธิ์อิสสระ #บริการเกาหลัง