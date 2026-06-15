SRI PANWA X JITTI ROBOT นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย สำรวจพื้นที่ระหว่างผู้คน ความรู้สึก และจินตนาการ

ศรีพันวา ภูเก็ต จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “SPACE BETWEEN US” คอลแลปส์สุดพิเศษกับ หนุ่ม – จิตติ จำเนียรไว ศิลปินป๊อปอาร์ตแถวหน้าของไทย เจ้าของคาแรกเตอร์ "ROBOT" หรือหุ่นยนต์หน้าตาซื่อๆ ที่มักเล่าเรื่องราวความรู้สึกของมนุษย์ผ่านมุมมองที่อบอุ่นและน่ารัก ลายเซ็นของเขาคือการใช้สีสันสดใส ภาพความฝัน และการส่งพลังบวก
โดยนิทรรศการ “SPACE BETWEEN US” นำเสนอผลงานที่สะท้อนการสำรวจ “พื้นที่ว่าง” ในมิติทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างผู้คน ผ่านภาษาทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของ JITTI ROBOT พื้นที่ภายในศรีพันวาถูกปรับให้กลายเป็นสเปซจัดแสดงงานศิลปะ เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวออกจากความวุ่นวายของโลกภายนอก แล้วเข้ามานั่งปล่อยใจไปกับลายเส้นและสีสันตรงหน้า ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ที่ชวนให้รู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย และพร้อมเปิดรับพลังงานดีๆ กลับไปอีกครั้ง
พิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัต ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ กล่าวว่า นิทรรศการนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ แต่เป็นพื้นที่สำหรับการรับรู้และเชื่อมโยงกับความรู้สึกของตนเอง ผ่านผลงานที่ชวนให้ผู้ชมค่อย ๆ ใช้เวลาอยู่กับความคิด ความฝัน และจินตนาการ ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสผลงานศิลปะร่วมสมัยควบคู่ไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันดามัน สะท้อนการบรรจบกันระหว่างศิลปะ ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของศรีพันวา ภูเก็ต
นิทรรศการ SPACE BETWEEN US: SRI PANWA X JITTI ROBOT จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต