Piaget Cocktail จินตนาการแห่งกูตูร์และความรื่นรมย์อันเปล่งประกาย

Piaget เผยมิติใหม่ให้กับคอลเลกชั่นเครื่องประดับสุดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองของแบรนด์ผ่านผลงานแหวน 9 วง และตุ้มหูในสไตล์ Ear Cuff 2 ชิ้น ด้วยการหลอมรวมสีสันอันสดใสของอัญมณีเข้ากับเสน่ห์อันโดดเด่นอย่างมีชั้นเชิง
ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอันเปล่งประกายในหัวใจของ Piaget Society คือแรงบันดาลใจให้เกิดการรังสรรค์คอลเลกชั่นเครื่องประดับในชื่อ Piaget Cocktail ที่ถ่ายทอดความรู้สึกอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งความสนุกสนาน ความโดดเด่น และการเฉลิมฉลองชีวิต เปรียบเสมือนบทกวีแห่งความสุข เสรีภาพ และความคิดสร้างสรรค์ คอลเลกชั่นนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในปี 2010 โดย Stéphanie Sivrière ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของเมซง ภายใต้คอลเลกชั่น Limelight Paradise High Jewellery และได้รับการตีความใหม่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบ High Jewellery อันประณีตสูงสุด สะท้อนการผสมผสานระหว่างความกล้าหาญ งานฝีมือชั้นสูง และความสง่างามอย่างลงตัว
ตัวเรือนและอัญมณี ได้แก่ ทัวร์มาลีน, อะความารีน, ซิทริน, เทอร์ควอยซ์, มรกต, อเมทิสต์ และเพชร ได้รับการออกแบบให้มีเส้นโค้งพริ้วไหวเลียนแบบรูปร่างของหลอดค็อกเทล สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเชิงช่างอันวิจิตร องค์ประกอบที่หลากหลายถูกจัดวางอย่างลื่นไหล รวมถึงสีสันของอัญมณีชวนให้นึกถึงผลไม้และพืชสำหรับตกแต่งแก้วค็อกเทลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น แซฟไฟร์สีเหลืองให้ความรู้สึกสดชื่นของเลมอน ขณะที่ควอตซ์สีชมพูชวนให้นึกถึงความหวานของลิ้นจี่ และทัวร์มาลีนสีเขียวมิ้นต์เติมความสดใสให้กับสเปสซาร์ไทต์สีส้มอย่างมีชีวิตชีวา ขณะที่อเมทิสต์สีม่วงเย็นฉ่ำผสานกับโทนซิตรัส เลมอนประดับเพชรแบบพาเว่และคริสตัลโปร่งใสชวนให้นึกถึงก้อนน้ำแข็งที่ถูกเจียระไนอย่างประณีต ทัวร์มาลีนสีเขียวจับคู่กับแซฟไฟร์สีเหลือง ถ่ายทอดความสดชื่นของมิ้นต์ได้อย่างมีชีวิตชีวา ชิ้นงานที่เป็นไฮไลต์อย่าง แหวน Secret Blue โดดเด่นด้วยเพชร มรกตทรงกลม และเทอร์ควอยซ์แบบคาโบชอง ตกแต่งด้วยใบคริโซเพรสที่แกะสลักอย่างงดงาม อัญมณีแต่ละชิ้นแกะสลักอย่างพิถีพิถันเป็นรูปทรงที่อ่อนช้อย มอบความโก้หรูในทุกการสวมใส่ ไม่ว่าจะสวมใส่ชิ้นเดียวให้โดดเด่น หรือสวมใส่ซ้อนกัน (Stack) เพื่อเพิ่มเลเยอร์แห่งความสนุก
ทุกชิ้นงานคือการผสมผสานอันกลมกลืนของสีสันที่ชวนหลงใหลและความเจิดจรัสอันงดงาม เป็นตัวแทนของความประณีตและความหรูหราอย่างแท้จริง ความงดงามนี้ยังแฝงด้วยอารมณ์ขันและความสุขที่เปล่งประกาย บรรยากาศโดยรอบจึงเต็มไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวาเมื่อได้สวมใส่อัญมณีที่ดึงดูดสายตาด้วยเฉดสีที่ล้อไปกับแสง เกิดเป็นประกายราวกับเวทมนตร์แห่งแสง ตั้งแต่สียูซุไปจนถึงสีม่วงน้ำแข็งของอเมทิสต์ จากความหวานของลิ้นจี่ไปจนถึงสีฟ้าครามที่เย็นฉ่ำ ทุกส่วนผสมถูกคัดสรรมาเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบ
Piaget Cocktail พร้อมแต่งแต้มความโดดเด่นให้คุณไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ด้วยความหรูหราที่กล้าหาญ สนุกสนาน และล้ำค่า ผลงานชิ้นน้อยเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับ แต่คือ "งานศิลปะขนาดย่อม" ที่จะแนบชิดผิวกายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสง่างามของคุณตลอดไป