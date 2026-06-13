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White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



La Prairie นำเสนอวิสัยทัศน์แห่งความเปล่งปลั่ง ผ่านการตีความคอลเล็กชันระดับไอคอนิกอย่าง White Caviar ขึ้นใหม่อีกครั้ง เมื่อวิทยาศาสตร์ แสง และผิว มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบ บนรากฐานแห่งนวัตกรรมระดับเซลล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Maison บทใหม่แห่งการรังสรรค์นี้ได้ยกระดับศาสตร์แห่งความกระจ่างใสและความกระชับของผิวไปอีกขั้น ผ่านการบำรุงที่มอบสัมผัสแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง


โดยหัวใจหลักของคอลเล็กชั่นนี้คือการผสานพลังอันทรงประสิทธิภาพของ 3 องค์ประกอบหลักอย่าง Exclusive Cellular Complex™ อันเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์, Caviar Micro-Nutrients และโมเลกุลเพิ่มความกระจ่างใสลํ้าสมัย ที่ทำงานครอบคลุมถึง 9 มิติตั้งแต่ความกระจ่างใสและความสม่ำเสมอของผิว ไปจนถึงความอิ่มฟูและเปล่งประกาย ทุกมิติได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน เพื่อเผยผิวที่ไม่เพียงดูกระจ่างใสขึ้นเท่านั้น แต่ยังดูได้รับการฟื้นบำรุงอย่างล้ำลึก ราวกับเปล่งประกายจากใต้ชั้นผิวอย่างแท้จริง


La Prairie White Caviar Light Infusion Face Cream (50 มล.) ราคา 28,500 บาท

ครีมบำรุงผิวหน้า La Prairie White Caviar Light Infusion Face Cream มอบสัมผัสเนียนนุ่มดุจแพรไหม ผสานความเข้มข้นของเซรั่มที่หลอมละลายลงสู่ผิวอย่างแนบเนียนในทันที รังสรรค์ขึ้นเพื่อฟื้นบำรุงทั้งโทนสีและโครงสร้างผิวในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ต้นตอของการก่อตัวของจุดด่างดำ ไปจนถึงการคืนความกระชับและความยืดหยุ่นให้ผิว เผยผลลัพธ์แห่งผิวที่ดูเรียบเนียน สีผิวสม่ำเสมอยิ่งขึ้น พร้อมเปล่งประกายอย่างงดงาม จับแสงได้อย่างละเมียดละไมและหรูหราเหนือระดับ


La Prairie White Caviar Light Infusion Essence (150 มล.) ราคา 19,000 บาท

เอสเซนส์ใหม่ล่าสุดสำหรับขั้นตอนแรกของการบำรุงผิว ด้วยสูตรเนื้อบางเบาที่ช่วยฟื้นบำรุงและเติมความอิ่มฟูให้ผิว ปลุกทุกชั้นผิวให้สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยคลื่นแห่งความชุ่มชื้น พร้อมเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไปอย่างสมบูรณ์แบบ เผยผิวที่ไม่เพียงสะท้อนแสงได้อย่างงดงาม แต่ยังเปล่งประกายเจิดจรัสยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่ใช้


La Prairie White Caviar Light Infusion Eye Serum (15 มล.) ราคา 17,000 บาท

สำหรับผิวรอบดวงตาใหม่ล่าสุด ที่สะท้อนศาสตร์แห่งความกระจ่างใสอย่างแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อจัดการกับ 3 มิติของรอยคล้ำใต้ดวงตา ทั้งจากหลอดเลือด เม็ดสี และโครงสร้างผิว ด้วยการฟื้นบำรุงอย่างรอบด้าน เพื่อคืนความกระจ่างใสและความสดชื่นให้แก่ดวงตา

ขับเคลื่อนด้วย Exclusive Cellular Complex™ ที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นบำรุงผิว, Caviar Micro-Nutrients ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงและความกระชับ พร้อมcโมเลกุลเพื่อความกระจ่างใสล้ำสมัยที่ช่วยลดเลือนความหมองคล้ำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัด

ผลลัพธ์คือผิวรอบดวงตาที่ดูเรียบเนียน เปล่งปลั่ง และสะท้อนแสงได้อย่างเป็นธรรมชาติ เผยดวงตาที่ดูสดใส มีชีวิตชีวา แลดูยกกระชับ และเปล่งประกายอย่างเหนือระดับ


La Prairie Unveils an Exclusive Pop-Up Experience at Mega Bangna

นอกจากนี้ La Prairie ยังเตรียมเปิด Pop-Up สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ศูนย์การค้า เมกา บางนา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2569 นี้ เพื่อเชิญชวนทุกท่าน ได้มาสัมผัสโลกแห่งความงามและศาสตร์แห่งการปรนนิบัติผิวในแบบฉบับของ La Prairie อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ภายใน Pop-Up จะมีบริการ Complimentary On-Counter Treatments อาทิ เช่น นวดมือเพื่อผ่อนคลาย และ นวดบริเวณรอบดวงตา (ระยะเวลาในการให้บริการ ประมาณ 30 นาที) เพื่อมอบประสบการณ์การผ่อนคลายและฟื้นบำรุงผิวอย่างเหนือระดับตลอดช่วงการจัดงาน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมป๊อปอัพ

พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอพิเศษแบบ Tiered Privileges สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายภายในงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
• Tier 1: สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 75,000 บาท ขึ้นไป
• Tier 2: สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
• Tier 3: สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

เพื่อมอบประสบการณ์ความงามอันเปี่ยมด้วยความพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในแบบฉบับของ La Prairie โดยเฉพาะ



White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie
White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie
White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie
White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie
White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie
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