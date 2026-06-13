White Caviar Collection นิยามใหม่แห่งความเปล่งประกายจาก La Prairie

La Prairie นำเสนอวิสัยทัศน์แห่งความเปล่งปลั่ง ผ่านการตีความคอลเล็กชันระดับไอคอนิกอย่าง White Caviar ขึ้นใหม่อีกครั้ง เมื่อวิทยาศาสตร์ แสง และผิว มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบ บนรากฐานแห่งนวัตกรรมระดับเซลล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Maison บทใหม่แห่งการรังสรรค์นี้ได้ยกระดับศาสตร์แห่งความกระจ่างใสและความกระชับของผิวไปอีกขั้น ผ่านการบำรุงที่มอบสัมผัสแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง
โดยหัวใจหลักของคอลเล็กชั่นนี้คือการผสานพลังอันทรงประสิทธิภาพของ 3 องค์ประกอบหลักอย่าง Exclusive Cellular Complex™ อันเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์, Caviar Micro-Nutrients และโมเลกุลเพิ่มความกระจ่างใสลํ้าสมัย ที่ทำงานครอบคลุมถึง 9 มิติตั้งแต่ความกระจ่างใสและความสม่ำเสมอของผิว ไปจนถึงความอิ่มฟูและเปล่งประกาย ทุกมิติได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน เพื่อเผยผิวที่ไม่เพียงดูกระจ่างใสขึ้นเท่านั้น แต่ยังดูได้รับการฟื้นบำรุงอย่างล้ำลึก ราวกับเปล่งประกายจากใต้ชั้นผิวอย่างแท้จริง
La Prairie White Caviar Light Infusion Face Cream (50 มล.) ราคา 28,500 บาท
ครีมบำรุงผิวหน้า La Prairie White Caviar Light Infusion Face Cream มอบสัมผัสเนียนนุ่มดุจแพรไหม ผสานความเข้มข้นของเซรั่มที่หลอมละลายลงสู่ผิวอย่างแนบเนียนในทันที รังสรรค์ขึ้นเพื่อฟื้นบำรุงทั้งโทนสีและโครงสร้างผิวในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ต้นตอของการก่อตัวของจุดด่างดำ ไปจนถึงการคืนความกระชับและความยืดหยุ่นให้ผิว เผยผลลัพธ์แห่งผิวที่ดูเรียบเนียน สีผิวสม่ำเสมอยิ่งขึ้น พร้อมเปล่งประกายอย่างงดงาม จับแสงได้อย่างละเมียดละไมและหรูหราเหนือระดับ
La Prairie White Caviar Light Infusion Essence (150 มล.) ราคา 19,000 บาท
เอสเซนส์ใหม่ล่าสุดสำหรับขั้นตอนแรกของการบำรุงผิว ด้วยสูตรเนื้อบางเบาที่ช่วยฟื้นบำรุงและเติมความอิ่มฟูให้ผิว ปลุกทุกชั้นผิวให้สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยคลื่นแห่งความชุ่มชื้น พร้อมเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไปอย่างสมบูรณ์แบบ เผยผิวที่ไม่เพียงสะท้อนแสงได้อย่างงดงาม แต่ยังเปล่งประกายเจิดจรัสยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่ใช้
La Prairie White Caviar Light Infusion Eye Serum (15 มล.) ราคา 17,000 บาท
สำหรับผิวรอบดวงตาใหม่ล่าสุด ที่สะท้อนศาสตร์แห่งความกระจ่างใสอย่างแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อจัดการกับ 3 มิติของรอยคล้ำใต้ดวงตา ทั้งจากหลอดเลือด เม็ดสี และโครงสร้างผิว ด้วยการฟื้นบำรุงอย่างรอบด้าน เพื่อคืนความกระจ่างใสและความสดชื่นให้แก่ดวงตา
ขับเคลื่อนด้วย Exclusive Cellular Complex™ ที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นบำรุงผิว, Caviar Micro-Nutrients ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงและความกระชับ พร้อมcโมเลกุลเพื่อความกระจ่างใสล้ำสมัยที่ช่วยลดเลือนความหมองคล้ำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัด
ผลลัพธ์คือผิวรอบดวงตาที่ดูเรียบเนียน เปล่งปลั่ง และสะท้อนแสงได้อย่างเป็นธรรมชาติ เผยดวงตาที่ดูสดใส มีชีวิตชีวา แลดูยกกระชับ และเปล่งประกายอย่างเหนือระดับ
La Prairie Unveils an Exclusive Pop-Up Experience at Mega Bangna
นอกจากนี้ La Prairie ยังเตรียมเปิด Pop-Up สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ศูนย์การค้า เมกา บางนา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2569 นี้ เพื่อเชิญชวนทุกท่าน ได้มาสัมผัสโลกแห่งความงามและศาสตร์แห่งการปรนนิบัติผิวในแบบฉบับของ La Prairie อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ภายใน Pop-Up จะมีบริการ Complimentary On-Counter Treatments อาทิ เช่น นวดมือเพื่อผ่อนคลาย และ นวดบริเวณรอบดวงตา (ระยะเวลาในการให้บริการ ประมาณ 30 นาที) เพื่อมอบประสบการณ์การผ่อนคลายและฟื้นบำรุงผิวอย่างเหนือระดับตลอดช่วงการจัดงาน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมป๊อปอัพ
พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอพิเศษแบบ Tiered Privileges สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายภายในงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
• Tier 1: สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 75,000 บาท ขึ้นไป
• Tier 2: สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
• Tier 3: สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
เพื่อมอบประสบการณ์ความงามอันเปี่ยมด้วยความพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในแบบฉบับของ La Prairie โดยเฉพาะ