COVERMARK จัดแคมเปญ “Treat Your Day” พร้อมมอบโปรสุดพิเศษ

COVERMARK THAILAND (คัฟเวอร์มาร์ค ประเทศไทย) ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป จัดแคมเปญพิเศษ “Treat Your Day ผิวพร้อมตั้งแต่เช้า เมคอัพสวยทั้งวัน” เชิญชวนลูกค้ารับบริการวิเคราะห์ สภาพผิวเบื้องต้น และทดลองผลิตภัณฑ์ TREATMENT DAY CREAM SPF50+ PA++++ ที่ไม่ใช่แค่ ครีมกันแดด แต่คือ Daytime Treatment ที่ช่วยปกป้องและบำรุงผิวระหว่างวัน ช่วยเติมความชุ่มชื้น เสริมให้เมคอัพสวยติดทนยาวนาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Gift Away Set ขนาดทดลอง และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อ TREATMENT DAY CREAM ขนาด 50 กรัม มูลค่า 2,900 บาท พร้อมสมัครสมาชิก รับฟรี TREATMENT DAY CREAM (5.5 กรัม) และ MOISTURE CHARGE SERUM (10 มล.) มูลค่ารวม 1,500 บาท สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง COVERMARK ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของเคาน์เตอร์ COVERMARK ได้ที่ Line @covermarkth หรือดูข้อมูลและซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.covermark.co.th