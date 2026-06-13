“ไอซ์ พาริส” ร่วมออกแบบ tumbler สไตล์ตัวเองในงาน “Stir Up The Unexpected Night”

เปิดประสบการณ์ Monkey Old Fashioned สุด unexpected ใจกลางกรุงเทพฯ Monkey Shoulder แบรนด์ที่มีความ playful ที่โดดเด่นเรื่องการ mix & creativity ชวนเหล่า urban สาย nightlife มาร่วมเปิดประสบการณ์ค่ำคืนสุดพิเศษในงาน “Stir Up The Unexpected Night” ณ Aether Bangkok ชั้น 44 ใจกลางเมือง พร้อมพาทุกคน discover another side of whisky culture ผ่าน “Monkey Old Fashioned” ซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่กำลังเป็นกระแสในหมู่นักดื่มรุ่นใหม่ทั่วโลก
ภายในงานถูกออกแบบให้เต็มไปด้วย energy, music และ interactive experience ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน ตั้งแต่ Welcome Cocktail “Monkey Old Fashioned” ที่เสิร์ฟให้แขกตั้งแต่ก้าวแรก ไปจนถึงกิจกรรมสุด creative อย่าง DIY Personalised Tumbler Station ที่เปิดโอกาสให้แขกได้ออกแบบ tumbler และเครื่องดื่มในสไตล์ของตัวเอง ภายใต้แนวคิด “Every drink should reflect your style”
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Monkey Shoulder Brand Ambassador “เต่า เผ่าทอง ไดกิ้นส์” มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมแชร์ passion และ energy ของแบรนด์ให้กับแขกภายในงานอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศภายในงานถูกเติมเต็มด้วยดนตรีจากไลน์อัพ DJ สุดเท่ ไม่ว่าจะเป็น DJ Esof, DJ Ohmlettes, DJ Riothuntt และ DJ Sinnamon ที่มาร่วม stir up the vibe ให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วย unexpected moments ตามแบบฉบับ Monkey Shoulder ร่วมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ที่ตบเท้ามาร่วมสร้างสีสัน อาทิ ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต อั๊ต อัษฎา พานิชกุล ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร
ปิดท้ายค่ำคืนด้วยช่วง Toasting Moment ที่ทุกคนร่วมยกแก้ว Monkey Old Fashioned เพื่อเฉลิมฉลองให้กับ great drinks, great vibes และช่วงเวลาที่ดีที่สุดของค่ำคืน ภายใต้แนวคิด “Nothing Beats Now” ที่สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ในการใช้ชีวิตกับโมเมนต์ปัจจุบันอย่างเต็มที่