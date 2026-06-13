อาดิดาส ออริจินอลส์ จับมือ Coca-Cola ร่วมฉลอง FIFA WORLD CUP 2026

เมื่อสองไอคอนแห่งวงการกีฬา และวัฒนธรรมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งฟุตบอลครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อ อาดิดาส ออริจินอลส์ และ โคคา โคล่า (Coca-Cola) เปิดตัวคอลเลกชันใหม่สุดโดดเด่นสำหรับ FIFA WORLD CUP 2026™ หลังจากความร่วมมือครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์ปี 2002 สองไอคอนระดับโลกกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 24 ปี ท่ามกลางหนึ่งในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกีฬา
คอลเลกชันนี้หยิบแรงบันดาลใจจากดีไซน์ระดับไอคอนมาตีความใหม่ผ่านมุมมองร่วมสมัย ผสานกลิ่นอายสตรีทสไตล์แห่งยุค 2000 เข้ากับความคลาสสิกของสปอร์ตแวร์อย่างลงตัว ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า และแอ็กเซสซอรี่แบบครบชุด
ในส่วนของรองเท้า คอลเลกชันนี้นำเสนอการตีความใหม่ของสี่ซิลูเอทไอคอนิกจากยุค 2000 ของ อาดิดาส ออริจินอลส์ ได้แก่ Samba OG Superstar II Adistar Control 5 และ Predator Sala ผ่านแรงบันดาลใจจากแพ็กเกจอันเป็นเอกลักษณ์ของ Coca-Cola โดยรองเท้าแต่ละคู่ถูกออกแบบให้สะท้อนดีไซน์ของกระป๋องในรูปแบบที่แตกต่างกัน พร้อมเติมรายละเอียดลวดลายหยดน้ำเพื่อสื่อถึงความเย็นสดชื่น
ในส่วนของเสื้อผ้า และแอ็กเซสซอรี่ คอลเลกชันนี้ประกอบด้วยแทร็กท็อป เสื้อเจอร์ซีย์ กางเกงขาสั้น เสื้อยืด และกระเป๋าสีแดงสดที่ถูกออกแบบร่วมกันระหว่าง adidas Originals และ Coca-Cola โดยดีไซน์ของคอลเลกชันนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองทิศทางหลัก ได้แก่ ฝั่งที่เน้นกราฟิกโลโก้อันโดดเด่น และอีกฝั่งที่หยิบแรงบันดาลใจจากสุนทรียะแบบวินเทจมาถ่ายทอดใหม่ หนึ่งในไอเท็มไฮไลท์คือเสื้อเจอร์ซีย์ที่นำโฆษณา Coca-Cola จากหลากหลายยุคสมัยมาผสานเข้าด้วยกันอย่างตั้งใจ จนเกิดเป็นดีไซน์ใหม่ที่สะท้อนทั้งกลิ่นอายแห่งอดีต และมุมมองร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
เพื่อนำมรดก และเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน คอลเลกชันนี้ถูกถ่ายทอดผ่านแคมเปญภายใต้ชื่อ “Originals are the Real Thing” โดยเล่าเรื่องราวผ่านภาพยนตร์โฆษณาในบรรยากาศวันฤดูร้อนอันแสนระอุ พร้อมเหล่าคาแรกเตอร์ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึง ลามีน ยามาน (Lamine Yamal) ระหว่างรอรถบัสเพื่อมุ่งหน้าสู่ FIFA WORLD CUP 2026™ ตัวแคมเปญสะท้อนถึงผู้คนที่แตกต่าง ไม่สามารถลอกเลียนได้ และเป็นตัวตนที่ทำให้โลกใบนี้รู้สึกมีชีวิต และสมจริงยิ่งขึ้น
พบกับคอลเลกชัน adidas Originals x Coca-Cola ได้แล้ววันนี้ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ รวมถึงช่องทางออนไลน์