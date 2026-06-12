CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร

ยกระดับการดื่มชาพรีเมียมสู่จุดหมายใหม่ของไลฟ์สไตล์และการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษในทุกประสาทสัมผัส เปิดตัว “CHAGEE Experience Bar” ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร นำรูปแบบการดื่มชาแบบดั้งเดิมมาตีความใหม่ ด้วยการผสานศาสตร์แห่งการชงชาอันพิถีพิถันเข้ากับศิลปะการมิกซ์เครื่องดื่มในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว จนเกิดเป็นนวัตกรรมเมนู “Non-alcoholic tea-based creations” พร้อมให้สัมผัสการรังสรรค์เมนูแบบแก้วต่อแก้วอย่างมีศาสตร์และศิลป์โดย “CHAtender”
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับ CHAGEE Experience Bar ที่นำเสนอภายใต้แนวคิด “Where Every Sip is Extraordinary” (ที่ซึ่งทุกจิบคือความเหนือระดับ) ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนมิถุนายนนี้ CHAGEE ยังเตรียมเปิด Experience Bar อีกสาขาด้วย ที่ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เพื่อเชิญชวนคนรักชาให้มาสัมผัสชาพรีเมียมผ่านมุมมองใหม่ ทั้งด้านรสชาติ และเรื่องราว รวมถึงบรรยากาศใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
นิยามใหม่ของประสบการณ์การดื่มชาพรีเมียมในกรุงเทพฯ CHAGEE Experience Bar ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่าน 2 คอนเซปต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่อย่างลงตัว
● คิง เพาเวอร์ มหานคร: CHAGEE Experience Bar ที่สูงที่สุด ตั้งอยู่บนชั้น 74 ที่มอบประสบการณ์การดื่มชาลอยฟ้าท่ามกลางวิวเหนือเมฆ พร้อมสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจและน่าจดจำ ที่นี่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ผู้ที่หลงใหลในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่นอกจากจะได้ชมวิวพาโนรามาของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ แล้วยังสามารถดื่มด่ำกับผลงานศิลปะจัดวางสุดเอกซ์คลูซีฟอย่าง CHAGEE Sunset Sculpture และเปิดประสบการณ์กับ AR แบบอินเทอร์แอกทิฟที่ชุบชีวิตเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสพิเศษหรือเป็นจุดนัดเดตสุดพรีเมียมแห่งใหม่
● และเร็วๆ นี้กับอีกสาขาที่ วัน แบงค็อก: The Natural Tea Lab ใจกลางกรุงเทพฯ นำเสนอในคอนเซปต์ห้องแล็บชาที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้บรรยากาศผ่อนคลายแต่ยังคงความพรีเมียมและมีรสนิยม ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนเมือง เหล่านักชิม และคนทำงานที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยสาขา One Bangkok จะเน้นนำเสนอศิลปะแห่งการชงชาผ่านประสบการณ์เสมือนอยู่ในห้องแล็บชาที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสกัดชาอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไปจนถึงกลิ่นหอม สัมผัส และรสชาติของแต่ละเมนู ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่าย จึงสามารถแวะมาได้บ่อย ๆ เหมาะกับการมาใช้เวลาร่วมกับคนที่รักผ่านชาดี ๆ สักแก้ว
เมนู Experience Bar ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแห่ง Mixology ด้วยรากฐานความเชี่ยวชาญด้านชา CHAGEE Experience Bar ได้ดึงเอกลักษณ์ด้านรสชาติของ CHAGEE มารังสรรค์เมนูใหม่ พร้อมกับการสกัดชาด้วยเครื่อง “Teaspresso” นวัตกรรมเฉพาะของแบรนด์ เพื่อดึงความเข้มข้นและรสสัมผัสที่แท้จริงจากใบชาให้ออกมาอยู่ในทุก ๆ แก้ว เกิดเป็นเมนูเครื่องดื่ม Non-alcoholic tea-based creations สุดพิเศษ ได้แก่ Sky-high Highball (สดชื่น | ฟรุตตี้ , Sunset Spritz (สดชื่น | กลิ่นซิตรัส) , Red & Black (ฟรุตตี้ | เน้นรสชา) , Shaken & Steeped (เข้มข้น | เน้นรสชา) , Good Evening, Good Beginnings (กลิ่นดอกไม้ | เข้มข้น) และ Da Hong Pao Tea-ramisu (เข้มข้น | ลุ่มลึก) เปิดมิติใหม่ของการดื่มชาพร้อมสัมผัสแล้ววันนี้ที่สาขา คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 74