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CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยกระดับการดื่มชาพรีเมียมสู่จุดหมายใหม่ของไลฟ์สไตล์และการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษในทุกประสาทสัมผัส เปิดตัว “CHAGEE Experience Bar”คิง เพาเวอร์ มหานคร นำรูปแบบการดื่มชาแบบดั้งเดิมมาตีความใหม่ ด้วยการผสานศาสตร์แห่งการชงชาอันพิถีพิถันเข้ากับศิลปะการมิกซ์เครื่องดื่มในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว จนเกิดเป็นนวัตกรรมเมนู “Non-alcoholic tea-based creations” พร้อมให้สัมผัสการรังสรรค์เมนูแบบแก้วต่อแก้วอย่างมีศาสตร์และศิลป์โดย “CHAtender


การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับ CHAGEE Experience Bar ที่นำเสนอภายใต้แนวคิด “Where Every Sip is Extraordinary” (ที่ซึ่งทุกจิบคือความเหนือระดับ) ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนมิถุนายนนี้ CHAGEE ยังเตรียมเปิด Experience Bar อีกสาขาด้วย ที่ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เพื่อเชิญชวนคนรักชาให้มาสัมผัสชาพรีเมียมผ่านมุมมองใหม่ ทั้งด้านรสชาติ และเรื่องราว รวมถึงบรรยากาศใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

นิยามใหม่ของประสบการณ์การดื่มชาพรีเมียมในกรุงเทพฯ CHAGEE Experience Bar ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่าน 2 คอนเซปต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่อย่างลงตัว


● คิง เพาเวอร์ มหานคร: CHAGEE Experience Bar ที่สูงที่สุด ตั้งอยู่บนชั้น 74 ที่มอบประสบการณ์การดื่มชาลอยฟ้าท่ามกลางวิวเหนือเมฆ พร้อมสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจและน่าจดจำ ที่นี่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ผู้ที่หลงใหลในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่นอกจากจะได้ชมวิวพาโนรามาของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ แล้วยังสามารถดื่มด่ำกับผลงานศิลปะจัดวางสุดเอกซ์คลูซีฟอย่าง CHAGEE Sunset Sculpture และเปิดประสบการณ์กับ AR แบบอินเทอร์แอกทิฟที่ชุบชีวิตเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสพิเศษหรือเป็นจุดนัดเดตสุดพรีเมียมแห่งใหม่


● และเร็วๆ นี้กับอีกสาขาที่ วัน แบงค็อก: The Natural Tea Lab ใจกลางกรุงเทพฯ นำเสนอในคอนเซปต์ห้องแล็บชาที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้บรรยากาศผ่อนคลายแต่ยังคงความพรีเมียมและมีรสนิยม ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนเมือง เหล่านักชิม และคนทำงานที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยสาขา One Bangkok จะเน้นนำเสนอศิลปะแห่งการชงชาผ่านประสบการณ์เสมือนอยู่ในห้องแล็บชาที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสกัดชาอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไปจนถึงกลิ่นหอม สัมผัส และรสชาติของแต่ละเมนู ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่าย จึงสามารถแวะมาได้บ่อย ๆ เหมาะกับการมาใช้เวลาร่วมกับคนที่รักผ่านชาดี ๆ สักแก้ว


เมนู Experience Bar ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแห่ง Mixology ด้วยรากฐานความเชี่ยวชาญด้านชา CHAGEE Experience Bar ได้ดึงเอกลักษณ์ด้านรสชาติของ CHAGEE มารังสรรค์เมนูใหม่ พร้อมกับการสกัดชาด้วยเครื่อง “Teaspresso” นวัตกรรมเฉพาะของแบรนด์ เพื่อดึงความเข้มข้นและรสสัมผัสที่แท้จริงจากใบชาให้ออกมาอยู่ในทุก ๆ แก้ว เกิดเป็นเมนูเครื่องดื่ม Non-alcoholic tea-based creations สุดพิเศษ ได้แก่ Sky-high Highball (สดชื่น | ฟรุตตี้ , Sunset Spritz (สดชื่น | กลิ่นซิตรัส) , Red & Black (ฟรุตตี้ | เน้นรสชา) , Shaken & Steeped (เข้มข้น | เน้นรสชา) , Good Evening, Good Beginnings (กลิ่นดอกไม้ | เข้มข้น) และ Da Hong Pao Tea-ramisu (เข้มข้น | ลุ่มลึก) เปิดมิติใหม่ของการดื่มชาพร้อมสัมผัสแล้ววันนี้ที่สาขา คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 74









CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร
CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร
CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร
CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร
CHAGEE ทำถึง!! เปิดตัว “Experience Bar” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร
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