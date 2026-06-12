ตาม “อาภาพร นครสวรรค์” ไปพัก GO Hotel นครสวรรค์ สีสันบทใหม่เมืองปากน้ำโพ

ถ้าถามว่าพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นึกถึงอะไร?? ถ้าพูดติดตลก ก็คงนึกถึง “ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์” นักร้องชื่อดังของเมืองไทย แต่วันนี้เมือง “ปากน้ำโพ” หรือจังหวัดนครสวรรค์ กำลังขยับตัวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเดสติเนชันที่มีจังหวะของตัวเอง และหนึ่งในสัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ คือ การมาถึงของ GO Hotel นครสวรรค์ โรงแรมลำดับที่ 7 ภายใต้แบรนด์ GO Hotel โดย เซ็นทรัลพัฒนา บนทำเลศักยภาพติดกับเซ็นทรัล นครสวรรค์ เพียงไม่กี่ก้าว ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยว คนทำงาน และนักเดินทางรุ่นใหม่ที่มองหาความสะดวกครบวงจรในจังหวะการใช้ชีวิตที่คล่องตัวมากขึ้น
GO Hotel นครสวรรค์ เข้ามาเปิดประสบการณ์การพักผ่อนที่เชื่อมโยงเมือง ผู้คน และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างร่วมสมัย ผ่านแคมเปญ “Local Viral” ที่หยิบภาษาเดียวกับเมืองจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น เสียงเพลง จังหวะชีวิต และวัฒนธรรมปากน้ำโพ มาร้อยเรียงใหม่ในรูปแบบที่คนรุ่นปัจจุบันเข้าถึงได้ง่าย
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญ คือการร่วมงานกับ “ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์” ศิลปินลูกหลานเมืองปากน้ำโพ ที่กลับมาถ่ายทอดเสียงของบ้านเกิดผ่านบทเพลงและ MV ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ GO Hotel นครสวรรค์ เพื่อเติมอารมณ์สนุกในแบบที่ร่วมสมัยขึ้น เพลงลูกทุ่งที่คุ้นหูถูกนำมาร้อยเรียงใหม่เข้ากับจังหวะดนตรีในเวอร์ชันใหม่ จนกลายเป็นคอนเทนต์ที่ทั้งติดหูและสร้างภาพจำในมิติใหม่ของยุคดิจิทัลอย่างมีชั้นเชิง
บรรยากาศในวันเปิดตัวยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองปากน้ำโพ โดยมี จตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel คุณอธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Operation และบุคคลสำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขและความคึกคัก ผ่านเสียงดนตรีลูกทุ่งจาก “ฮาย อาภาพร” จังหวะกลองเชิดสิงโต และวัฒนธรรมไทย–จีนของปากน้ำโพ ที่ถักทอเข้าหากันอย่างกลมกลืนและมีชีวิตชีวา
หัวใจของ GO Hotel นครสวรรค์ อยู่ที่แนวคิดการออกแบบและการให้บริการที่ตั้งต้นจาก Insight ของผู้เข้าพักจริง ที่ต้องการความเรียบง่าย ใช้งานได้จริง และรู้สึก “เชื่อมต่อกับเมือง” ได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้ามา ดีไซน์ของโรงแรมจึงหยิบเอาอัตลักษณ์ไทย-จีนของปากน้ำโพ มาตีความใหม่ ผ่านรายละเอียดเล็กๆ อย่าง “หน้าต่างเก๋งจีน” ที่ถูกลดทอนเส้นสายให้เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย พื้นที่ภายในเน้นความโปร่ง โล่ง และแสงธรรมชาติ เพื่อสร้างจังหวะการพักผ่อนที่สมดุล
ภายในพื้นที่พักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกถูกออกแบบด้วยความเข้าใจไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ ตั้งแต่ Smart TV พร้อม Netflix, WiFi ความเร็วสูง และ Co-Working Space ไปจนถึง Grab & Go Corner ที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงโซน Pet Friendly ที่เปิดรับการเข้าพักร่วมกับสัตว์เลี้ยง ทั้งหมดสะท้อนนิยามใหม่ของ “ความคุ้มค่า” ที่สมดุลในทุกจังหวะ ทั้งความ “สุข” จากรายละเอียดการพักผ่อนที่ใส่ใจ ความ “สะดวก” จากทำเลที่เชื่อมต่อเมืองได้ง่าย ความ “สบาย” จากการออกแบบที่เรียบแต่ลงตัว และความ “สุดคุ้ม” ที่อยู่ในทุกองค์ประกอบของการเข้าพัก
นอกเหนือจากประสบการณ์การพักผ่อน GO Hotel ยังชวนผู้มาเยือนออกไปสัมผัสเสน่ห์ของนครสวรรค์ในมิติ “กิน-เที่ยว-มู” ที่ถักทอเข้ากับวิถีริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างลงตัว ผ่านรสชาติอาหารท้องถิ่นอย่าง “ร้านหน้าผาปลาทอดมัน” ที่ถ่ายทอดความอร่อยจากปลากรายแท้ในแม่น้ำเจ้าพระยา และ “นาย ซุ้ยต้มเลือดหมู” กับรสชาติเรียบง่ายที่สะท้อนชีวิตประจำวันของคนเมือง ก่อนจะพาไปสัมผัสอีกด้านของเมืองผ่าน “ศาลเจ้าหน้าผา” ศาลเจ้าจีนโบราณอายุกว่า 200 ปีริมสายน้ำ ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนชาวปากน้ำโพที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สัมผัสนครสวรรค์ในมุมสูงที่ “หอชมเมืองนครสวรรค์” แลนด์มาร์กที่เปิดภาพพาโนรามาของปากน้ำโพ และเส้นทางแม่น้ำทั้ง 4 สายอย่างสง่างามในมุม 360 องศา และปิดท้ายด้วยการสักการะ “ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ทับทิม” อีกหนึ่งศูนย์รวมศรัทธาสำคัญของชุมชนไทย–จีนในพื้นที่ ทั้งหมดนี้ สะท้อนอีกบทของนครสวรรค์ที่พร้อมเปิดให้ผู้มาเยือนได้ซึมซับเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดของผู้คน รสชาติ และความศรัทธาอย่างงดงาม
สำหรับผู้ที่เข้าพัก GO Hotel นครสวรรค์ ยังจะได้รับสิทธิพิเศษ เพียงลูกค้าแสดงบัตรเข้าพักของโรงแรมสามารถรับสิทธิพิเศษจากร้านดังในจังหวัดนครสวรรค์ดังนี้
ร้านนายซุ้ย : ได้อัพไซร์ (up size) จากธรรมดาเป็นพิเศษ 1 ชาม (จ่ายในราคาธรรมดา) (ระยะเวลา: ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2570)
ร้านขนมครกยายต้อย : รับขนมครกหน้ามะพร้าวเพิ่ม 2 ชิ้น (ในราคาชุดละ 30 บาท) (ระยะเวลา: ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2570)
ร้านหน้าผาปลาทอดมัน : รับเฉาก๊วยชากังราว 1 ถ้วย
ร้านกุยช่าย เจ๊ลัย : รับกุยช่ายเพิ่ม 1 ตัว
ร้านข้าวต้มนายเจือ : รับส่วนลดร้านอาหาร 5%
ร้านเจ๊นึก ลูกชิ้นปลากราย : รับลูกชิ้นฟรี 1 ถ้วย
ร้านแพมังกร นครสวรรค์ :
- มื้อเที่ยง 11.00 - 15.00 น.
สั่งก๋วยเตี๋ยวไข่มังกร 1 ที่ รับฟรี ชาเลือดมังกร 1 แก้ว
สั่งข้าวห่อใบบัว 1 ที่ รับฟรี ชาเกสรดอกบัว 1 แก้ว
- มื้อเที่ยง/เย็น 11.00 - 22.00 น. หรือ เมื่อสั่งเมนูอาหารครบ 700 บาท รับฟรี ข้าวห่อใบบัว 1 ที่
หรือ ก๋วยเตี๋ยวไข่มังกรได้ 1 ที่
GO Hotel นครสวรรค์ พร้อมเปิดประตูต้อนรับบทใหม่ของเมืองปากน้ำโพในฐานะจุดหมายของการเดินทาง มาร่วมค้นพบประสบการณ์การพักผ่อนในแบบ “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” ได้ง่ายๆ ผ่านการจองที่ letzzzGO.co หรือแอดไลน์ @GOhotel แล้วไปสัมผัสด้วยตัวเองว่า การพักผ่อนในจังหวะใหม่ของเมืองจะพิเศษขนาดไหน