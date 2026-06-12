ปักหมุด "ทรงวาด" เป็นแผนที่ย่านวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

จากความร่วมมือระหว่างวีซ่าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย จ่ายเงินได้อย่างมั่นใจ และค้นพบวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ วีซ่าพร้อมพาทุกคนสัมผัสกรุงเทพฯ ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน! ผ่านกิจกรรม "Feel So Thai ที่ทรงวาด ไปกับวีซ่า" กิจกรรมภายใต้แพลตฟอร์ม Visa Destinations ประเทศไทย ที่จะให้ทุกคนเปิดประสบการณ์สู่เสน่ห์ของย่านมรดกวัฒนธรรมอันโดดเด่นใจกลางเมืองหลวง ผ่านงาน Art Installation ร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
หัวใจสำคัญของ Visa Destinations ประเทศไทย คือ น้องวี (Vee) มาสคอตสุดน่ารักของวีซ่า ที่รับบทเป็นทูตการท่องเที่ยวไทยคนพิเศษ น้องวีจะทำหน้าที่เป็นไกด์แสนซนที่จะทำให้ทุกคนอินไปกับเสน่ห์ของเมืองไทย ทั้งอาหาร ภาษา ไลฟ์สไตล์ และประเพณีพื้นบ้าน โดยน้องวีจะปรากฏตัวตามจุดต่าง ๆ ทั่วย่านทรงวาด คอยชวนนักท่องเที่ยวสำรวจย่านนี้อย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน ค้นพบ Hidden Gem และสัมผัสความอบอุ่นของชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด น้องวีจึงเป็นตัวแทนของวีซ่าที่ช่วยให้การท่องเที่ยวรู้สึกง่าย ลื่นไหล และเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ทุกคนเดินทาง จ่ายเงิน และสัมผัสประเทศไทยได้อย่างไร้รอยต่อ
จากย่านการค้าเก่าแก่ในอดีต ทรงวาดได้แปลงโฉมสู่ย่านไลฟ์สไตล์สุดคึกคัก ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ แกลเลอรี่ และร้านค้าสุดเก๋ที่น่าค้นหา ด้วยเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกของวีซ่าและความร่วมมือกับร้านค้าท้องถิ่น การจ่ายเงินแบบดิจิทัลจึงแพร่หลายมากขึ้นทั่วทั้งย่าน นักท่องเที่ยวสามารถกิน ดื่ม ช้อปปิ้ง และใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องพึ่งเงินสด ขณะที่ร้านค้าท้องถิ่นเองก็เปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น ผ่านตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมกว่าเดิม
Feel So Thai ที่ทรงวาด คือการนำ Visa Destinations ประเทศไทย ออกมาสู่โลกความเป็นจริง ให้สามารถจับต้องได้และมีความสนุกสนาน ผ่านประสบการณ์สุดพิเศษที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อชวนทุกคนสำรวจย่านทรงวาดได้อย่างเต็มอารมณ์และเป็นกันเองแบบไทยสไตล์ ผู้ถือบัตรวีซ่าเริ่มต้นการผจญภัยได้ที่ Visa Lounge พร้อมรับ Visa Journal คู่มือประจำตัวสำหรับสำรวจ เก็บสแตมป์ และติดตามเส้นทางตลอดการเดินทางทั่วทรงวาด
จุดแรกของการเดินทางคือ Visa Lounge ที่ Soul Song Wat จุดเช็กอินอย่างเป็นทางการที่จะปูทางสู่ประสบการณ์ที่รออยู่ข้างหน้า จากนั้นเดินต่อไปยัง IWannaBangkok แลนด์มาร์กสุดฮิตที่ไม่ควรพลาด เส้นทางสายนี้จะพาทุกคนซึมซับมรดกทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังผลิบาน และอัตลักษณ์ใหม่ของทรงวาดในฐานะจุดหมายทางวัฒนธรรมที่กำลังมาแรงแห่งกรุงเทพฯ
ระหว่างทาง อย่าลืมแวะที่ Arteasia Desserts & Café คาเฟ่ในอาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 109 ปี ที่ผสานความงามของยุคเก่ากับบรรยากาศไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยได้อย่างกลมกล่อมและลงตัว
ปิดท้ายการเดินทางด้วยประสบการณ์สุดประทับใจที่ PLAY Art House กับนิทรรศการศิลปะโดยศิลปินร่วมสมัย Mr. P หรือ คุณสาธิต กาลวันตวานิช ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความร่วมมือกับวีซ่า ผลงานชิ้นนี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ การเคลื่อนไหว และการใช้ชีวิตแบบร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนความเป็นวีซ่าและทรงวาดอย่างลงตัว
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2569 วีซ่าขอเชิญทุกคนมา Feel So Thai ที่ทรงวาด ไปพร้อมกับ Visa Destinations Thailand ที่นี่มีทั้งคาเฟ่ลับที่รอให้ค้นพบ ร้านของ DIY สุดครีเอทีฟ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยังคงมีลมหายใจ ไปจนถึงเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมถนนของย่าน ทรงวาดคือประสบการณ์กรุงเทพฯ มุมใหม่ที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างแดนหรือคนกรุงเทพฯ ที่คิดว่ารู้จักเมืองนี้ดีแล้ว ที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวใหม่ให้ค้นพบอยู่เสมอ ติดตามประสบการณ์สุดพิเศษจากวีซ่าได้ตลอดทั้งปี เพราะโปรแกรมนี้ยังคงพร้อมพาทุกคนออกเดินทางไปค้นพบจุดหมายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง!