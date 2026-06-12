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สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟชั่นวันฝนตกปีนี้ เน้นไปที่การผสานวัสดุคุณภาพสูงกันน้ำเข้ากับรูปทรงที่โดดเด่น ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากรันเวย์ กับชุดสูทผ้าเดนิมสีเข้มเข้ารูป เสื้อโค้ททรงเทรนช์แบบทันสมัยมีเข็มขัด และรองเท้าบู๊ตกันฝนพื้นหนา การรักษาความแห้งสบายไม่จำเป็นต้องทิ้งสไตล์ส่วนตัว


เทรนด์เสื้อคลุมที่สำคัญ
เสื้อโค้ทเทรนช์ทรงครอปพร้อมเข็มขัด : รูปทรงคลาสสิกกลับมาพร้อมลูกเล่นใหม่ๆ เช่น เสื้อกันลมกันน้ำทรงครอป และเสื้อโค้ทเทรนช์สีสันสดใสพร้อมเข็มขัด ช่วยเพิ่มความสดใสได้ทันที
เสื้อกันลมสุดหรู : นักออกแบบกำลังลบล้างเส้นแบ่งระหว่างชุดกีฬาและชุดราตรี โดยจับคู่เสื้อกันลมทรงสวยกับกางเกงเข้ารูป หรือกระโปรงผ้าลูกไม้พลิ้วไหว


กางเกงและรองเท้า
1.เดนิมสีเข้ม : การจับคู่สีครามกำลังเป็นที่นิยมช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับกางเกงยีนส์ขาบานสีเข้ม และแจ็กเกตยีนส์เข้ารูป
2.รองเท้าบู๊ตกันฝนทรงสูง : รองเท้าบู๊ตยางและรองเท้าบู๊ตกันฝน เป็นตัวเลือกยอดนิยมในแฟชั่นสตรีท เพื่อไม่ให้กางเกงเปียกโดยไม่ดูเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานเพียงอย่างเดียว
3.รองเท้าผ้าใบกันน้ำ : รองเท้าผ้าใบพื้นหนาเคลือบสารกันน้ำ มอบทางเลือกที่เน้นความสบายสำหรับฝนตกปรอยๆ


สีและวัสดุในการแต่งตัวหน้าฝน
1.ผ้าฝ้ายเคลือบแวกซ์และไนลอนสำหรับเสื้อผ้ากันหนาว — กันน้ำได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าหนาเทอะทะ
2.ยาง พีวีซี และหนังแก้ว สำหรับทำรองเท้าและกระเป๋า
3.ผ้าที่ระบายความชื้น (ขนแกะเมอริโน ผ้าถักเทคนิค) สำหรับชั้นใน
4.กางเกงยีนส์ผ้าเดนิมสีเข้ม เช่น สีกรมท่า เทาเข้ม หรือดำ ช่วยปกปิดคราบน้ำได้ดีกว่าสีอ่อน
โทนสีที่เป็นกลาง เช่น น้ำตาลอ่อน เขียวมะกอก น้ำเงินเข้ม และดำ เป็นพื้นฐานที่ใช้งานได้หลากหลาย ขณะที่ สีเบอร์กันดีและสีเขียวป่า ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปี 2026 จะช่วยเพิ่มความทันสมัยโดยไม่ลดทอนการใช้งานได้จริง



สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?
สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?
สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?
สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?
สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?