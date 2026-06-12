สรุปมาให้เลย! หน้าฝนนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร?

แฟชั่นวันฝนตกปีนี้ เน้นไปที่การผสานวัสดุคุณภาพสูงกันน้ำเข้ากับรูปทรงที่โดดเด่น ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากรันเวย์ กับชุดสูทผ้าเดนิมสีเข้มเข้ารูป เสื้อโค้ททรงเทรนช์แบบทันสมัยมีเข็มขัด และรองเท้าบู๊ตกันฝนพื้นหนา การรักษาความแห้งสบายไม่จำเป็นต้องทิ้งสไตล์ส่วนตัว
เทรนด์เสื้อคลุมที่สำคัญ
เสื้อโค้ทเทรนช์ทรงครอปพร้อมเข็มขัด : รูปทรงคลาสสิกกลับมาพร้อมลูกเล่นใหม่ๆ เช่น เสื้อกันลมกันน้ำทรงครอป และเสื้อโค้ทเทรนช์สีสันสดใสพร้อมเข็มขัด ช่วยเพิ่มความสดใสได้ทันที
เสื้อกันลมสุดหรู : นักออกแบบกำลังลบล้างเส้นแบ่งระหว่างชุดกีฬาและชุดราตรี โดยจับคู่เสื้อกันลมทรงสวยกับกางเกงเข้ารูป หรือกระโปรงผ้าลูกไม้พลิ้วไหว
กางเกงและรองเท้า
1.เดนิมสีเข้ม : การจับคู่สีครามกำลังเป็นที่นิยมช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับกางเกงยีนส์ขาบานสีเข้ม และแจ็กเกตยีนส์เข้ารูป
2.รองเท้าบู๊ตกันฝนทรงสูง : รองเท้าบู๊ตยางและรองเท้าบู๊ตกันฝน เป็นตัวเลือกยอดนิยมในแฟชั่นสตรีท เพื่อไม่ให้กางเกงเปียกโดยไม่ดูเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานเพียงอย่างเดียว
3.รองเท้าผ้าใบกันน้ำ : รองเท้าผ้าใบพื้นหนาเคลือบสารกันน้ำ มอบทางเลือกที่เน้นความสบายสำหรับฝนตกปรอยๆ
สีและวัสดุในการแต่งตัวหน้าฝน
1.ผ้าฝ้ายเคลือบแวกซ์และไนลอนสำหรับเสื้อผ้ากันหนาว — กันน้ำได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าหนาเทอะทะ
2.ยาง พีวีซี และหนังแก้ว สำหรับทำรองเท้าและกระเป๋า
3.ผ้าที่ระบายความชื้น (ขนแกะเมอริโน ผ้าถักเทคนิค) สำหรับชั้นใน
4.กางเกงยีนส์ผ้าเดนิมสีเข้ม เช่น สีกรมท่า เทาเข้ม หรือดำ ช่วยปกปิดคราบน้ำได้ดีกว่าสีอ่อน
โทนสีที่เป็นกลาง เช่น น้ำตาลอ่อน เขียวมะกอก น้ำเงินเข้ม และดำ เป็นพื้นฐานที่ใช้งานได้หลากหลาย ขณะที่ สีเบอร์กันดีและสีเขียวป่า ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปี 2026 จะช่วยเพิ่มความทันสมัยโดยไม่ลดทอนการใช้งานได้จริง