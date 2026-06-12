Holstein Edition 2026 ผลิตจากโอริส Artelier โฉมใหม่

โอริส (Oris) เปิดตัว Holstein Edition 2026 เรือนเวลารุ่นพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของ Artelier โฉมใหม่ และผลิตเพียง 250 เรือน หน้าปัดสีเทาอ่อน หน้าปัดย่อยแสดงวินาทีแบบกระจกเงา และ Oris Bear สีเหลือบประกายบนฝาหลังตัวเรือน ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด 39.50 มม. หนา 11.10 มม. จับคู่กับสายหนังกลับสีเทาและตัวล็อกบานพับแบบผีเสื้อ เข็มชั่วโมงและนาทีทรงตรง และหลักชั่วโมงแบบนูนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของ Oris ในยุค 1960s เข็มวินาทีสีแดงโดดเด่น ฝาหลังตัวเรือนสลัก Oris Bear พร้อมข้อความ “Holstein Edition 2026” และวงแหวนคู่ที่ล้อมรอบรายละเอียด ขับเคลื่อนด้วยกลไกในตระกูล Oris Calibre 400 Series โดย Calibre 401 คือกลไกออโตเมติกที่ทนทานต่อสนามแม่เหล็ก สำรองพลังงานถึง 5 วัน