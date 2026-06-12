xs
xsm
sm
md
lg

เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซีซี ดับเบิล โอ” (CC DOUBLE O) ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลระดับโลก ชวนแต่งตัวไปเชียร์ทีมบอลที่คุณรัก กับคอลเลกชัน “The Legacy Club” ที่ได้แรงบันดาลใจจากทีมฟุตบอลดังระดับโลก มาถ่ายทอดผ่านไอเทมสวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน แต่ยังคงกลิ่นอายและลุคความสปอร์ตไว้อย่างลงตัว


เสื้อ T-Shirt จาก 6 ทีมดัง อย่าง บราซิล อังกฤษ สเปน อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส และเยอรมัน ที่ดีไซน์เน้นความแคชชวล นำมามิกซ์แอนด์แมตซ์ กับไอเทมอื่นๆ ได้ง่าย ตั้งแต่ เสื้อโปโลกราฟิกลายเส้น และ Typography แบบสปอร์ต ไปจนถึง แจ็กเกตน้ำหนักเบาที่ได้ทั้งในวันทำงานและวันพักผ่อน

ทั้งยังต่อยอดความเท่ได้ง่ายๆ ด้วยการจับคู่กับไอเทมเบสิก อย่าง กางเกงยีนส์ในแบบ Effortless หรือเลือกใส่กับกางเกงเอวผูกเชือก (Drawstring) ที่ให้ฟีลสบาย เคลื่อนไหวคล่องตัว โดยสามารถเลือกโทนสีที่แมตซ์กับทีมโปรด เพื่อคอมพลีทลุคให้ดูลงตัว











เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก
เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก
เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก
เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก
เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก
+2