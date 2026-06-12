เสิร์ฟความเท่ เตรียมลุคเชียร์บอลโลก

“ซีซี ดับเบิล โอ” (CC DOUBLE O) ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลระดับโลก ชวนแต่งตัวไปเชียร์ทีมบอลที่คุณรัก กับคอลเลกชัน “The Legacy Club” ที่ได้แรงบันดาลใจจากทีมฟุตบอลดังระดับโลก มาถ่ายทอดผ่านไอเทมสวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน แต่ยังคงกลิ่นอายและลุคความสปอร์ตไว้อย่างลงตัว
เสื้อ T-Shirt จาก 6 ทีมดัง อย่าง บราซิล อังกฤษ สเปน อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส และเยอรมัน ที่ดีไซน์เน้นความแคชชวล นำมามิกซ์แอนด์แมตซ์ กับไอเทมอื่นๆ ได้ง่าย ตั้งแต่ เสื้อโปโลกราฟิกลายเส้น และ Typography แบบสปอร์ต ไปจนถึง แจ็กเกตน้ำหนักเบาที่ได้ทั้งในวันทำงานและวันพักผ่อน
ทั้งยังต่อยอดความเท่ได้ง่ายๆ ด้วยการจับคู่กับไอเทมเบสิก อย่าง กางเกงยีนส์ในแบบ Effortless หรือเลือกใส่กับกางเกงเอวผูกเชือก (Drawstring) ที่ให้ฟีลสบาย เคลื่อนไหวคล่องตัว โดยสามารถเลือกโทนสีที่แมตซ์กับทีมโปรด เพื่อคอมพลีทลุคให้ดูลงตัว