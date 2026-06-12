มารวย ตั้งมิตรประชา กก.บห.และ ชนนิกานต์ ไกรธรรมจิตกุล ผอ.สายงานการตลาด บมจ.ดูโฮม คิกออฟฤดูกาลบอลโลก เปิดตัว แคมเปญ "DOHOME STADIUM ตัวจริงทุกสนาม กำไรครบทุกแมตช์" ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คอบอล ชวนมาเนรมิตบ้านเป็นมุมเชียร์บอลสุดมันส์ โดยมี สาริน รณเกียรติ, ณัฐรภัทร์ กริษฐาเมธาสิริ และธณภัทร เล็กยิ้มเหล่า กับอินฟลูฯ ครอบครัว เพจ ‘ฉันกลัวที่แคบ’ ร่วมงาน ณ ดูโฮม สาขาบางพูน
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คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) รังสรรค์คอลเลกชันใหม่ “Luv Like a Shortcake” 3 รสชาติ เริ่มที่ Strawberry Shortcake โดนัทสอดไส้ครีมสตรอเบอร์รี เคลือบสตรอเบอร์รีครีมชีส โรยวานิลลาครัมเบิลและคุกกี้รสสตรอเบอร์รี, Blueberry Shortcake โดนัทเคลือบบลูเบอร์รีครีมชีส สอดไส้ครีมบลูเบอร์รี ตกแต่งวานิลลาครัมเบิลคู่กับบลูเบอร์รี, Tropical Shortcake โดนัทสอดไส้ครีมมะม่วง เคลือบมะม่วงครีมชีสท็อปด้วยคุกกี้มะพร้าว ชิ้นมะม่วง และเสาวรส วันนี้-30 มิ.ย. 69