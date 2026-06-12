“ธรรมรัตน์ โชควัฒนา” ลุยงานใหญ่ “สหกรุ๊ป แฟร์&เฟส ครั้งที่ 30“

เครือสหพัฒน์ เตรียมจัดงาน “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไปด้วยกันนะ” ฉลอง 30 ปีของมหกรรมแฟร์และเฟสติวัลที่อยู่เคียงข้างคนไทยและพร้อมจับมือไปด้วยกันต่อ ยกระดับการจัดงานให้เป็นทั้ง “แฟร์” ที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมและสินค้าราคาพิเศษ และ “เฟสติวัล” ความบันเทิงที่ตอบโจทย์คนทุกเจนฯ สนุกกับคอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ สัมมนา พร้อมลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกว่า 20 โครงการ 25-28 มิ.ย. 69 ณ ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา
ภายในงานแถลงข่าวมี ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กก.ผอ.และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานจัดงาน กล่าวถึงหนึ่งในไฮไลต์ของปีนี้ว่า มีการเปิดตัว Saha Group Restaurant โซนใหม่ที่รวบรวมร้านอาหารในเครือสหพัฒน์มาไว้ในที่เดียว โดยปีนี้นำร่องกับ 3 ร้านดังอย่าง Ramen Korakuen ร้านราเมงแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดในญี่ปุ่น, Unagi Yondaime Kikukawa ร้านข้าวหน้าปลาไหลที่เก่าแก่กว่า 90 ปี จากญี่ปุ่น และ Daishogun Burger เบอร์เกอร์เนื้อวากิวแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น อิงค์ วรันธร, นนท์ ธนนท์, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, เบน ชลาทิศ, นูโว และลิปตา พร้อม Meet & Greet กับคู่จิ้น พูห์–พาเวล รวมถึง Farmhouse VTuber Concert ที่เอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ