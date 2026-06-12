รวมลุคแฟชั่นฉ่ำๆ “ฝน-รติรส จุลชาต” เฉียบคม ทันสมัย

คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงแฟชั่น จนขึ้นชื่อเป็นแฟชั่นนิสต้าคนหนึ่งของเมืองไทย “ฝน-รติรส จุลชาต” รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอริส 2005 จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่ไม่ว่าจะเป็นงานทางการ ปาร์ตี้ งานแฟชั่นเบอร์ไหนก็เอาอยู่ ยิ่งเป็นงานทางการระดับประเทศ เธอก็มักจะเลือกสวมชุดผ้าไหมไทยที่ตัดเย็บอย่างประณีตดูสง่างาม ขณะที่ ลุคสตรีทและแคชชวลก็ยังคงความเนี้ยบ มีความมั่นใจในแบบผู้หญิงยุคใหม่ ที่ชื่นชอบแฟชั่นระดับลักชัวรี แต่ไม่พยายามมากเกินไป มาติดตามชมแต่ละลุคของเธอไปพร้อมกัน
สง่างามแบบโมเดิร์นคลาสสิก ด้วยชุดราตรียาวสีดำเข้ารูป ดีไซน์เปิดไหล่และผ้าจับเดรปขนาดใหญ่ ที่ดูหรูหรา เสริมเครื่องประดับเพชร เปล่งออร่าราวกับหลุดออกมาจากพรมแดง
โดดเด่นด้วยชุดสูทสีฟ้าอมเทาโทนสุภาพตัดเย็บประณีต ในทรงเบลเซอร์เข้ารูปจับคู่กับกางเกงขาบาน ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูภูมิฐานแลดูทันสมัย
เสน่ห์ของแฟชั่นนิสต้า กับเบลเซอร์โอเวอร์ไซส์สีครีมสุดเนี้ยบ สวมทับเชิ้ตสีเข้มและกระโปรงทรงดินสอ กลิ่นอายสตรีทสไตล์ปารีเซียงชิค ดูเฉียบคม
หรูหราแบบ Quiet Luxury ด้วยเบลเซอร์สีเบจโทนอุ่นจับคู่กับเสื้อคอเต่าสีดำ พร้อมกางเกงทรงดรอปที่เพิ่มลูกเล่นผสานความร่วมสมัย
ชุดสูทลายริ้วโทนดำ-เงินจากผ้าไหมไทย เปล่งประกายอย่างมีมิติ เสื้อออกแบบให้มีแขนพอง และจับเดรปอย่างประณีต ช่วยเพิ่มความอลังการ
ลุคไทยร่วมสมัยที่โดดเด่นด้วยเดรสผ้าไทยลายทอสีกรมท่า ตัดเย็บทรงโอเวอร์ไซส์ ดูภูมิฐาน เสริมด้วยต่างหูอัญมณีและเข็มกลัดเพิ่มความหรูหราแบบคลาสสิก
ลุคสตรีทแฟชั่นสไตล์ปารีเซียง ผสานแจ็กเกตสีขาวโอเวอร์ไซส์กับบู๊ตยาวเหนือเข่า ให้ความรู้สึกชิค เท่ ทันสมัย พร้อมกลิ่นอายแฟชั่นวีก
ลุคที่งดงามแสดงถึงความเป็นไทย กับชุดไทยบรมพิมานที่ตัดเย็บอย่างประณีตพิถีพิถัน
สไตล์ High Fashion ก็มาด้วยชุดสูทเดรสสีดำเข้ารูป ดีเทลชายระบายเพิ่มมิติและความโดดเด่น เสริมลุคให้ทรงพลัง โมเดิร์นในแบบแฟชั่นนิสต้า
โดดเด่นด้วยเดรสโทนชมพูมุกเงางาม ดีไซน์คล้องคอ และกระโปรงทรงพองแนวแฟนตาซีร่วมสมัย ดูอ่อนหวานแฝงความมั่นใจอย่างมีเอกลักษณ์
สมาร์ทชิคด้วยเบลเซอร์สีน้ำตาลเข้ม คู่กับกางเกงเข้ารูปเหนือเข่า เรียบหรูดูสุขุม เหมาะกับสาวในเมืองที่มีความคล่องตัวแต่ยังคงความเนี้ยบ
แม้จะดูเป็นสาวแฟชั่นทำงาน ทันสมัย แต่ในบทบาทของคุณแม่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นแฟชั่นนิสต้า ไม่ว่าจะเป็นเดรสโอเวอร์ไซส์ ผ้าโพกหัวและรองเท้าบู๊ต
สูทลูกไม้สีขาวทั้งชุดสะท้อนความหรูหรา และความเฟมินีนได้อย่างลงตัว โครงสร้างสูทคมชัดตัดกับรายละเอียดผ้าฉลุ สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
พาวเวอร์เดรสซิ่งในชุดสูทลายทางสีเทา ทรงโอเวอร์ไซส์ ดีไซน์ไหล่ชัดและซิลลูเอตเฉียบคม สื่อถึงความมั่นใจ และมีเสน่ห์แบบผู้หญิงยุคใหม่
แคชชวลสุดเนี้ยบ ด้วยเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนจับคู่กางเกงยีนส์เอวสูง ให้ความรู้สึกเรียบง่ายดูมีสไตล์ เหมาะกับวันสบายๆ ที่ยังคงความดูดีแบบมืออาชีพ
ผสานความคลาสสิกและความเซ็กซี่อย่างพอดี ด้วยเบลเซอร์โอเวอร์ไซส์สีเบจคลุมเดรสสีดำ พร้อมบู๊ตยาวเหนือเข่า เสริมลุคให้ดูโดดเด่นอย่างมั่นใจ