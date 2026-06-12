3 เซเลบ ร่วมฉลองคอลเลคชั่นเครื่องประดับชั้นสูง

บุลการี (Bvlgari) เมซงแห่งช่างอัญมณีโรมัน จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเครื่องประดับคอลเลกชั่นชั้นสูง ณ ห้องอาหาร Arva โรงแรม Aman Nai Lert เพื่อแสดงถึงความเชิดชูในงานฝีมือ ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ นำไปสู่การสร้างสรรค์อย่างไม่เคยมีมาก่อน
บุลการีได้รับเกียรติในการร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับแขกคนสำคัญมากมายและ ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ เฟรนด์ออฟเดอะเฮ้าท์บุลการี พร้อมสองนักแสดงชั้นนำของประเทศไทยอย่าง นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดีและ อนันดา-เอเวอร์ริ่งแฮม ร่วมด้วย โรเบต้า เพลัคชี่ ผู้อำนวยการบุลการีประเทศไทย และ เอ็มมา บีเฮเกล กรรมการบริหารระดับภูมิภาคของบุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนสุดพิเศษนี้
ออม-กรณ์นภัส มาในลุคสง่างามสะกดตา สวมเครื่องประดับคอลเลกชั่นไฮเอนด์ (High End Collection) อย่างสร้อยคอไฮจิวเวลรี เซอร์เพนติ ทูโบกาส (High Jewelry Serpenti Tubogas Necklace) ที่โดดเด่นด้วยอัญมณีรูเบลไลต์ เจียระไนเป็นรูปหยดน้ำแบบคาโบชง (Cabochon), ทัวร์มาลีนสีชมพู (Pink tourmalines), อเมทิสต์ (Amethysts) และ ทับทิม (Rubies) ที่ทั้งหมดถูกเจียระไนทรงบัฟฟ์ท็อป (Buff-top) และเพชรฝังแบบพาเว่ (Pavé-set Diamonds) สวมคู่กับต่างหูและแหวนคอลเลกชั่นเซอร์เพนติเข้าคู่กัน ออมเลือกสวมต่างหูเซอร์เพนติที่โดดเด่นด้วยอัญมณีอย่าง โกเมนแมนดาริน ทรงรูปไข่ (Oval mandarin garnets), แซฟไฟร์สีชมพูทรงหยดน้ำ (Pear pink sapphires), โกเมนแมนดารินทรงหยดน้ำ (Pear mandarin garnets) และเพชรฝังแบบพาเว่ เข้าคู่กับแหวนดีเทลเดียวกับอย่างสวยสง่า แหวนเซอร์เพนติเยลโลว์โกลด์ ประดับอัญมณีโกเมนแมนดาริน, แซฟไฟร์สีชมพูทรงหยดน้ำ, แซฟไฟร์ทรงมาร์คีส์ (Marquise sapphire) และเพชรฝังแบบพาเว่ ที่ปิดท้ายลุคด้วยนาฬิกาเซอร์เพนติ สปิก้า (Serpenti Spiga Precious Watch) ประดับด้วยเพชร อย่างเลอค่าในค่ำคืนนี้
นุ่น-วรนุช สวมสร้อยคอไฮจิวเวลรี ดีวาส์ ดรีม ไวท์โกลด์ (Divas' Dream necklace in white gold) เข้าคู่กับต่างหูดีไซน์เดียวกันอย่าง ต่างหูไฮจิวเวลรี ดีวาส์ ดรีม สีไวท์โกลด์ พร้อมปิดท้ายด้วยนาฬิกาไฮจิวเวลรี ดีวาส์ ดรีม สายหนังจระเข้สีเขียว หน้าปัด mother of pearl ประดับมรกตและเพชร
อนันดา-เอเวอร์ริ่งแฮม เผยลุคเท่ด้วยเข็มกลัดไฮจิวเวลรี คอลเลกชั่นเอเคลคติกา พิงค์โกลด์ (Eclettica brooch in pink gold) ประดับเทอร์ควอยส์ มาลาไคต์ อเมทิสต์คาโบชงและเพชรพาเว่ และนาฬิกาไอคอนิกอย่าง ออคโต ฟินิสซิโม (Octo Finissimo) โทนสีน้ำเงินเข้ม สายหนังจระเข้สีน้ำเงิน พร้อมแหวนคอลเลกชันบี ซีโรวัน โกลด์ แอนด์ สตีล (B.zero1 Gold & Steel rings) เสริมลุคอย่างเป็นเอกลักษณ์
ปิดท้ายงานด้วย After Dinner ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรื่นรมย์ ท่ามกลางความสง่างามของเลานจ์ Aman และการรังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่เติมเต็มค่ำคืนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ร่วมด้วยเสียงขับร้องอันทรงพลังจาก รัดเกล้า-อามระดิษ ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้