คอนเสิร์ตการกุศล กับบทเพลงคุ้นหู

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับค่ำคืนแห่งความสุข ความประทับใจ และการให้ กับบทเพลงคุ้นหูจากละครเพลง The Lion King, Frozen, Annie, Matilda, Wonka, Aladdin, The Little Mermaid, Mulan, Snow White, Sleeping Beauty, Cinderella, Hercules, Beauty & The Beast, Anastasia, K-Pop Demon Hunters ฯลฯ มาร้อยเรียงเพื่อเล่าเรื่องการเติบโตของเด็กและปัญหาที่ต้องเผชิญของเยาวชน ผ่านการขับร้องและการแสดง ประกอบดนตรีจากวงออเคสตร้า
คอนเสิร์ตการกุศลครั้งพิเศษนี้ได้รวมศิลปินคุณภาพ อาทิ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี, ดลชัย บุญรัตเวช, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, ธีรานุช กรรณสูต วงศ์ไวศยวรรณ, กิตตินันท์ ชินสำราญ, รพีพร ประทุมอานนท์, ภูริภัทร มหาคุณ, ณัฐฏกร ถาวรชาติ, เคนเนธ วอัญ พร้อมด้วยนักร้องรับเชิญ แอนโทเนีย โพซิ้ว, ศรัณ คุ้งบรรณพต และทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ สมทบด้วยนักแสดงวัยรุ่นและนักแสดงเด็กอีกมากมาย และนักเต้นจาก Bangkok City Ballet ร่วมกับ Artronix Orchestra โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
งานนี้จะจัดแสดงวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สามารถซื้อบัตรได้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ศิริราชมูลนิธิ ในโอกาสครบ 80 ปีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล