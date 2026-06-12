สิทธิพิเศษทางการเงิน!? ของ2 เจ้าหญิง “เบียทริซ & ยูจีนี”

เจ้าหญิงเบียทริซ (37 ปี) และเจ้าหญิงยูจีนี (36 ปี) พระธิดาของ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” และ “ซาราห์ เฟอร์กูสัน” อาศัยอยู่ในที่พักสุดหรูภายในพระราชวังมาเกือบสองทศวรรษ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแม้แต่ปอนด์เดียว นี่เป็นข้อมูลจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีแห่งชาติ
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ถูกจับตามองก็คือ ทั้งคู่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ แต่ประกอบอาชีพส่วนตัว แต่งงานแล้ว และเป็นเจ้าของอสังหาฯ มูลค่าหลายล้านปอนด์ สื่ออังกฤษระบุว่า สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ทรงจ่ายค่าเช่าทั้งหมดให้กับทั้งคู่จากเงินส่วนพระองค์ที่เรียกว่า ‘Privy Purse’ ซึ่งก็คือรายได้จากดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์ และเงินในส่วนของพระองค์เอง
เจ้าหญิงเบียทริซอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในพระราชวังเซนต์เจมส์ ในลอนดอน ร่วมกับสามี “เอโดอาร์โด มาเปลลี มอซซี” นักพัฒนาอสังหาฯ และครอบครัวของพวกเขา ทั้งยังเป็นเจ้าของบ้านในคอตส์โวลด์ ส่วนเจ้าหญิงยูจีนีอาศัยอยู่ในไอวีคอตเทจ บริเวณพระราชวังเคนซิงตัน และยังอยู่ที่บ้านพักในโปรตุเกสซึ่งมีมูลค่า 4.1 ล้านยูโรอีกด้วย
ค่าเช่าที่กำหนดไว้ในปัจจุบันคิดเป็น 68% และ 64% ของมูลค่าตลาดตามลำดับ และพระเจ้าชาลส์ทรงเป็นผู้จ่ายทั้งหมด “นอร์แมน เบเกอร์” อดีตรัฐมนตรีพรรคเสรีประชาธิปไตยและนักวิจารณ์การเงินของราชวงศ์ แสดงความไม่พอใจพร้อมกล่าวว่า “สมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควรได้รับการอุดหนุนจากดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์ ราชวงศ์กำลังเอาเปรียบประชาชนอีกครั้ง”
ข้อตกลงนี้ริเริ่มขึ้นในสมัยควีนเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งทรงโปรดปรานพระราชนัดดาทั้งสองมาก พระเจ้าชาลส์ก็ทรงตัดสินพระทัยคงข้อตกลงนี้ไว้ อพาร์ตเมนต์ให้เช่าตั้งอยู่ภายในพระราชวังที่ยังมีคนอาศัยอยู่ ซึ่งได้รับการบำรุงรักษาผ่านเงินพระราชทาน - นั่นคือเงินจากภาครัฐ นักเขียนชีวประวัติราชวงศ์ “แอนดรูว์ โลว์นี” เพิ่งวิพากษ์วิจารณ์สองพี่น้องอย่างรุนแรง โดยกล่าวหาว่าพวกเธอจงใจใช้เส้นสายของบิดามารดา เพื่อประโยชน์ของตนเอง และโลว์นียังเรียกร้องให้พวกเธอสละตำแหน่งราชวงศ์ด้วย