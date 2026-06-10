รองปลัด วธ. เปิดนิทรรศการงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวด The 7th Next Big Silk Designer Contest 2026 โดยมี นางสาวรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ NEX Hall 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัล The 7th Next Silk Designer Contest 2026 โดยภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมที่เข้ารอบจากการประกวด จำนวน 30 ชุด นิทรรศการชุดผ้าไหม โดยนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ออกแบบให้แก่คณะทูตานุทูต กงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 90 ประเทศ ตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2569 ณ Nex Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
นางโชติกา กล่าวว่า งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15 และการจัดการประกวด “The 7th Next Big Silk Designer Contest 2026” ครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าและความงดงามของ “ผ้าไหมไทย” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ความประณีตงดงาม และภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ วธ. มุ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้ง ในปี 2569 นี้ เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนผลักดัน “ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ” เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการอนุรักษ์ รักษา และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
นางโชติกา กล่าวอีกว่า การจัดงาน มหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ผ่านพลังของวัฒนธรรม ศิลปะ และการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยในปีนี้ได้มีการนำผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับอัตลักษณ์การแต่งกายของนานาประเทศ สะท้อนศักยภาพของผ้าไหมไทยในฐานะวัสดุอันทรงคุณค่าแห่งอุตสาหกรรมแฟชั่นโลก ที่ยังคงรักษารากเหง้าและภูมิปัญญาของความเป็นไทยไว้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ การประกวด “The 7th Next Big Silk Designer Contest 2026” เป็นการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนด้านแฟชั่นของไทยได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดผ้าไหมไทยสู่การออกแบบร่วมสมัย อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทุนวัฒนธรรมไทยให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และตลาดโลกในอนาคต
“ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15” จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการรับรู้ ยกระดับคุณค่า และเพิ่มโอกาสของผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมผลงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2569 ณ Nex Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและเป็นแรงผลักดันให้แก่เยาวชนของไทย ร่วมสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนภูมิปัญญาผ้าไหมไทย สู่อนาคตแฟชั่นโลก” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว