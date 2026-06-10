สง่างามทุกท่วงท่าบนหลังอาชา เซเลบกับกีฬาชนชั้นสูง

ถ้าพูดถึงการออกกำลังกาย เท่าที่ผ่านมาจะเห็นว่า เหล่าเซเลบฮิตทำสารพัดกิจกรรมที่สุดอินเทรนด์ อย่าง แอโรบิก HYROX พิกเกิลบอล หรือ ไจโรโทนิก พิลาทิสแนวใหม่ เรียกได้ว่ากระแสอะไรมาก็ไม่มีหลุดเทรนด์ แต่กีฬาดั้งเดิมที่เป็นการออกกำลังกายยอดฮิตมาทุกยุค อย่าง เทนนิส หรือ กอล์ฟ ก็ยังเป็นที่นิยม ส่วนการ “ขี่ม้า” ซึ่งถือได้ว่าเป็นกีฬาชนชั้นสูง ก็นิยมกันไปถึงระดับราชวงศ์
ที่ถูกเรียกขานกันว่า เป็นกีฬาชนชั้นสูง หรือกีฬาไฮโซ นั่นเป็นเพราะประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผูกพันกับชนชั้นระดับปกครอง รวมไปถึงการเข้าถึงที่จำกัด ทั้งในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย สถานที่ รวมไปถึงจำนวนที่มีจำกัด เลยทำให้กีฬานี้ไม่ได้แพร่หลายนัก แต่ถ้าในแวดวงสังคมเราจะเห็นได้ว่า นี่นับเป็นทักษะที่หลายบ้านสนับสนุนให้เรียนรู้กันตั้งแต่เด็ก เพราะนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการออกกำลังกาย รวมไปถึงการเข้าสังคมแล้ว
อีกหนึ่งประโยชน์ของการขี่ม้าก็คือ การฝึกตนให้ท่วงท่าสง่างาม เพราะการจะทรงตัวบนหลังม้าได้ ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน ที่ทำให้ผู้ขี่นั่งได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะ หลังที่ต้องตั้งตรงและหุ่นที่ปราดเปรียว ดังนั้น จึงได้สรีระที่สมส่วนและบุคลิกภาพที่ดี หน้าเชิด คอตั้ง หลังตรง ประหนึ่งฝึกการเป็นนางแบบ
ที่สำคัญ การขี่ม้าช่วยให้ได้อยู่กับตัวเอง มีสมาธิ และสัมผัสธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการไปขี่ที่ฟาร์ม หรือไปตามไร่ ป่าเขา จนถึงชายทะเล ซึ่งล้วนแต่เป็นความรื่นรมย์สองข้างทาง ที่พร้อมให้เสพย์ เป็นการผ่อนคลายท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิต การงาน และไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมจึงเห็นบรรดาเซเลบริตีทั้งหลาย เลือกออกกำลังกายกับม้าคู่ใจเป็นกิจกรรมโปรด
เริ่มจากสาวน้อย “กาญ่า-ธิตินันท์ สหวัฒน์” หลานสาวคนสวยของ ตุ๊ก-ยุพาพร สหวัฒน์ ที่ไม่ได้ขี่แค่ความเพลิดเพลิน แต่เป็นนักกีฬาตัวฉกาจ ที่ขึ้นหลังม้ามาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย และเข้าร่วมแข่งขันกวาดรางวัลมาแล้วเพียบ มีม้าคู่ใจที่ขี่เป็นประจำชื่อ ซีน่า
ส่วนสาวยิ้มหวานคนนี้ “แพร วัชราภัย” ก็พยายามหาเวลาว่างแวะเวียนไปขี่ม้า กีฬาโปรดอยู่เป็นประจำ
เช่นเดียวกับ “เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย” ที่เป็นสาวสปอร์ตี้ เล่นกีฬาหลายชนิด และกลับมาสนุกกับการขี่ม้า ชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะทำเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์
ด้านชายหนุ่มก็ไม่น้อยหน้า ทั้งนักขี่ตัวพ่อ อย่าง “ภูผา เตชะณรงค์” ที่ชอบขี่ม้าแถมยังควงคู่หวานใจ “มิ้นท์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง” ขี่ม้าชมสวนที่เขาใหญ่เป็นประจำ
หรือ “กรณ์ ณรงค์เดช” ที่ยามขึ้นหลังม้าด้วยชุดจัดเต็ม ท่วงท่าสง่างามประหนึ่งเจ้าชาย แถมยังไม่ลืมชวนหวานใจ “ศรีริต้า เจนเซ่น” ขึ้นหลังม้าเวลาไปทริปท่องเที่ยวกันอีกด้วย
อีกครอบครัวที่พากันไปทัวร์ขี่ม้าชมธรรมชาติกัน ก็มี “แบม จณิสตา” และสามี “โบ๊ท-บุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์” และลูกๆ
ด้านคุณแม่คนสวย “แพร-ปาลาวี บุนนาค” ก็พร้อมส่งต่อความรักในการขี่ม้าให้ลูกสาว “น้องเวฬา-ทอแสง อิสสระ”
มาดูฝั่งสาวๆ ที่ต้องบอกเลยว่าแต่คนอยู่บนหลังม้าแล้วสวยสง่า เหมือนถ่ายแบบแมกกาซีน อย่าง “มิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล” เช่นเดียวกับอีกหนึ่ง “มิ้นท์-พัศญา จิรมณีกุล”
ส่วน “แคท-ซอนญ่า สิงหะ” ที่โชว์ทักษะการบังคับม้าที่ไม่ธรรมดา
ด้านสาว “บูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์” ก็แต่งตัวจัดเต็มขึ้นหลังม้าเที่ยวชมเมืองที่ประเทศต่างๆ พร้อมหวานใจ