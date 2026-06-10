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“เจ้าหญิงเลโอนอร์” ฝึกคอร์สทหารใกล้จบ คว้ารางวัลประดับยศ เป็นเลิศในกองทัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ “เจ้าหญิงเลโอนอร์” มกุฎราชกุมารีแห่งราชวงศ์สเปน พระราชธิดาองค์โตของสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซีย เตรียมนับถอยหลังสู่การจบคอร์สการศึกษาภาควิชาทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ที่ทรงพากเพียรศึกษามากว่า 3 ปี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพ โดยทรงทำผลการฝึกเป็นเลิศและได้รับรางวัลประดับยศมากมาย


ล่าสุด ในการฝึกทหารอากาศ ทรงได้รับเหรียญทองเกียรติยศของเมอร์เซีย ซึ่งนับเป็นเกียรติยศสูงสุด ฉลองการจบการศึกษา สบทบกับสารพัดเหรียญรางวัลที่ทรงได้รับในทหารเหล่าต่างๆ ที่ผ่านการศึกษามา และที่สำคัญพระองค์ได้เข้าร่วมคอร์สกระโดดร่ม และทรงเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรก ที่กระโดดจากเครื่องบิน ซึ่งเป็นการฝึกทหารที่แม้แต่พระบิดาและเสด็จปู่ก็ไม่ทรงเข้าร่วม ทำให้สื่อยกย่องว่า เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพ

แถมพระองค์ยังได้เข้าร่วมพิธีสำคัญของวันทหารกล้า ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เมื่อปี 2521 เพื่อเชิดชูเหล่าทหาร ด้วยการแต่งองค์เต็มยศ นับเป็นภาพของมกุฎราชกุมารี ที่ทรงพร้อมรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ต่อจากพระบิดาอย่างที่หลายคนจับตามอง

















“เจ้าหญิงเลโอนอร์” ฝึกคอร์สทหารใกล้จบ คว้ารางวัลประดับยศ เป็นเลิศในกองทัพ
“เจ้าหญิงเลโอนอร์” ฝึกคอร์สทหารใกล้จบ คว้ารางวัลประดับยศ เป็นเลิศในกองทัพ
“เจ้าหญิงเลโอนอร์” ฝึกคอร์สทหารใกล้จบ คว้ารางวัลประดับยศ เป็นเลิศในกองทัพ
“เจ้าหญิงเลโอนอร์” ฝึกคอร์สทหารใกล้จบ คว้ารางวัลประดับยศ เป็นเลิศในกองทัพ
“เจ้าหญิงเลโอนอร์” ฝึกคอร์สทหารใกล้จบ คว้ารางวัลประดับยศ เป็นเลิศในกองทัพ
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