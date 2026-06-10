คนดังร่วมฉลองวันชาติอิตาลีครบ 80 ปี

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย จัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี หรือวันชาติอิตาลี โดยกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งมี เปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานจัดงาน โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และภริยา, จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และภริยา ร่วมงาน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีนำโดย อนุทิน ชาญวีรกูล และภริยา, เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ, พิพัฒน์ รัชกิจประการ, วราวุธ ศิลปอาชา, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, เอกนัฏ พร้อมพันธุ์, ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ฯลฯ ร่วมในพิธีเปิดงาน ที่มีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บจก.สยามพิวรรธน์ และชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศ ร่วมฉลองอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีการจัดแสดงที่สุดแห่งยานยนต์สัญชาติอิตาลี อาทิ Maserati, Lamborghini, Ferrari, Ducati ฯลฯ นิทรรศการจากแบรนด์สิริวัณณวรี รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตจากวงไทยแลนด์ ฟิลฮาร์โมนิก ออเคสตร้า และนักร้องกิตติมศักดิ์ที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดี