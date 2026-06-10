MoVida Bangkok ฉลอง 1 ปี ดึงเชฟระดับตำนานรังสรรค์เมนูพิเศษ

MoVida Bangkok ร้านอาหารสเปนสไตล์ Modern Tapas ย่านเอกมัย จัดค่ำคืนสุดเอกซ์คลูซีฟ “The Tapas Night” ฉลองครบรอบ 1 ปี โดยมี “เชฟแฟรงค์ คาโมร่า” (Frank Camorra) เชฟระดับตำนานผู้ก่อตั้งแบรนด์ MoVida จากออสเตรเลีย เจ้าของรางวัล 2 Hat Award ร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษโดยเฉพาะ
งานนี้มีเหล่าเซเลบริตีแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมแสดงความยินดีและสัมผัสรสชาติอาหารสเปนร่วมสมัยกันอย่างคับคั่ง อาทิ กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, นิภาภรณ์ ศิริพงษ์, วราภรณ์ ศิริบุญมา, รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล, ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์, ดร. ศุภณิจ กุลศิริ, ฐิติพันธุ์ เกยานนท์, ดร. อัครวัฒน์ ศรีณรงค์, ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ และณัติกร เทียบเทียม
สำหรับผู้มาเยือนตลอดเดือนนี้ จะได้เปิดประสบการณ์อาหารสเปนร่วมสมัย ผ่านเมนูทาปาสสุดสร้างสรรค์ อย่าง GILDA ทาปาสระดับไอคอนิกจาก San Sebastian ที่มักเสิร์ฟกับไวน์แก้วแรก และ PEZ เมนู Kingfish เสิร์ฟพร้อม romesco, seaweed และ lemon และเมนูอื่นอีกมากมาย สำรองที่นั่ง โทร. 09-3 736-9819 Line Official: @MoVidaBangkok