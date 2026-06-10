สามย่านมิตรทาวน์และสีลมเอจ เปิดพื้นที่เชื่อมความหลากหลาย

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และศูนย์การค้าสีลมเอจ ฉลอง Pride Month ต่อเนื่องปีที่ 6 กับแคมเปญ CONNECTING PRIDE 2026 #เชื่อมทุกความหลากหลาย ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ตอกย้ำการเป็น “Meeting Place for All” ผ่านการออกแบบพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง และเชื่อมโยงกันบนความหลากหลาย
ชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อ เริ่มจาก “VOICE OF LOVE” เปลี่ยนจากจุดเช็กอินเป็นพื้นที่สื่อสารความเข้าใจ และการรับฟัง ด้วยงานศิลป์ที่ใช้ “เสียง” เป็นตัวกลางเชื่อมต่อความในใจ ความรู้สึก หรือสิ่งที่ไม่เคยพูดออกมา เพื่อให้เสียงนั้นเดินทางไปหาใครบางคน ทั้งคนที่รัก คนแปลกหน้า และตัวเอง
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ PRIDE CROSSWALK BY JBP ทางม้าลายสีรุ้ง บริเวณจุฬาฯ ซอย 42 ที่ถูกยกระดับให้เป็นมากกว่าเพียงจุดถ่ายภาพ ช่วง Pride Month สู่การส่งต่อแนวคิดว่า “ความหลากหลายคือพลังที่ทำให้สังคมดีขึ้น”
ขณะที่ สีลมเอจ ถ่ายทอดแนวคิดผ่านจุดตกแต่ง “REFLECTION OF PRIDE” พื้นที่ที่ใช้ “กระจก” เป็นตัวแทนของการสะท้อนตัวตน สีสัน และพลังของผู้คนที่แตกต่างกัน ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า “ไม่มีภาพสะท้อนไหนเหมือนกัน” เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครจำเป็นต้องเหมือนกันเพื่อจะได้รับการยอมรับ