เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ เอ็ม ดิสทริค ร่วมกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ภาครัฐ เอกชน ฉลอง Pride Month 2026 จัดงาน “LOVE PRIDE 2026” จัดเต็มกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน ภายใต้แนวคิดการผลักดันกรุงเทพมหานครสู่ “Global Pride Destination” พร้อมเนรมิตย่านสุขุมวิทให้เป็น Pride Landmark ผ่านงาน Installation Art และ Immersive Experience สุดตระการตา ณ เอ็ม ดิสทริค
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ช่วงนี้ไม่รู้ว่า ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ไปทำอะไรมาถึงดูสาวขึ้น หน้าเป๊ะ ผิวตึง หลายคนกระซิบว่าไปอัปเดตความสวยมาหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะออกงานไหนก็สะดุดตา ยิ่งมีข่าวลือว่า เจ้าตัวกำลังเตรียมเปิดตัวในฐานะ Brand Ambassador ของโรงพยาบาลความงามชื่อดังระดับเอเชีย ยิ่งทำให้หลายคนจับตามอง จริงเท็จแค่ไหน คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัว
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กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สานต่อโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างอาคารห้องสมุด มอบทุนการศึกษา พร้อมปรับปรุงพื้นที่อำนวยความสะดวกพื้นฐาน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
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The PARQ จัดงาน ART IN THE PARQ SEASON 3 อีเวนต์ศิลปะผสาน wellness คิวเรตโดย GROUNDCONTROL ภายใต้คอนเซ็ปต์ Log Out, Look In ชวนให้เราวางสิ่งรบกวนจากภายนอก แล้วหันกลับมารับฟังความรู้สึกข้างใน ผ่าน Installation Art และ Wellness Activities ณ ชั้น 3 ของ The PARQ Life